Більшість поляків не підтримують блокування фермерами кордону з Україною – ЗМІ

Історія з фермерами - це проблема внутрішньої політики Польщі, а не проблема ставлення до України

«Всі ці преференції фермерам для польського суспільства виглядають вкрай несправедливими», – журналіст

Більшість поляків не підтримують блокування аграріями кордону з Україною та вважають їхні вимоги несправедливими. Головний редактор впливового в Польщі журналу Krytyka Polityczna Славомір Сєраковський розповів в інтерв’ю NV, що деяким полякам вже «уривається терпець».

За словами польського журналіста, преференції фермерам в очах польського суспільства виглядають вкрай несправедливими.

«Є аргумент, який об'єднує: фермери наполягають на гарантованих цінах на свою продукцію, і інших поляків це по-справжньому бісить. «Окей, – кажуть польські музиканти, – тоді гарантуйте нам ціни білетів на наші концерти, і хай держава викупить 80% цих білетів». Всі ці преференції фермерам для польського суспільства виглядають вкрай несправедливими», – наголосив він.

Сєраковський переконує, що історія з фермерами - це проблема внутрішньої політики Польщі, а не проблема ставлення до України. Він пояснив, що фермери в Польщі – це така когорта суспільства, яка має тенденцію до антагоністичних відносин з державою ще з XIX століття: вони державі не довіряють, консервативні, утримують позицію ізоляціонізму від проблем, що відбуваються поза інтересами їх вузької групи.

Польський журналіст додав, що фермери були найбільш анти-біженською групою польського суспільства, до того ж вони найменш віруюча частина суспільства. А віра важлива для того, щоб відчувати солідарність з тим, хто бореться за добро та справедливість, переконаний він.

Нагадаємо, польські протестувальники частково відновили пропуск вантажівок на пункті пропуску «Гребенне – Рава-Руська». Прикордонники зазначили, що за інформацією від польських колег, фермери, котрі під час акції протесту обмежують рух транспорту, пропускатимуть на вʼїзд до Польщі щодоби по 15 порожніх вантажівок.

До слова, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск зауважив, що польський уряд робить усе можливе, щоб знайти взаємоприйнятні рішення з українськими колегами і послабити вимоги Європейського зеленого курсу. Водночас він застеріг фермерів, аби вони не дали себе використовувати у політичних цілях противниками чинного уряду.