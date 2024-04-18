Українець приплив на надувному матраці до Білорусі: суд «креативно» покарав порушника

Після початку повномасштабної війни уряд України закрив усі пункти пропуску на кордоні з Білоруссю

Українця звинуватили у тому, що він незаконно перемістив матрац через кордон Євразійського економічного союзу

У білоруському місті Гомелі судили українця, який приплив до Білорусі на надувному матраці по Дніпру. Про це повідомляє «Радыё Свабода» з посиланням на опубліковану ухвалу суду.

Відповідно до матеріалів справи, вранці 17 березня чоловік приплив з України до Білорусі на надувному матраці Intex (вартістю 25 білоруських рублів) по руслу річки Дніпро та причалив біля населеного пункту за 3 км на схід від селища Брагін. На тому місці його і затримали прикордонники.

На громадянина України Гомельською митницею складено адміністративний протокол, оскільки він, як сказано в документі, незаконно перемістив товар (згаданий матрац) через кордон Євразійського економічного союзу поза визначеними законодавством місцями.

На суд правопорушник не з'явився, тому його заочно оштрафували на 400 білоруських рублів, а матрац конфіскували.

У судових документах зазначено, що чоловік не працює та постійно проживає в Україні. Його подальша доля невідома.

Як відомо, після початку повномасштабної війни уряд України закрив усі пункти пропуску на кордоні з Білоруссю. Після виведення російських військ із Київської та Чернігівської областей між країнами працює лише один прикордонний пункт – у Волинській області. Через нього до України повертаються українці, яких незаконно вивезли до Росії.

Нагадаємо, на Вінниччині прикордонники затримали 19-річного ухилянта, який намагався втекти до Молдови. Молодик намагався незаконно перетнути кордон через Дністер на дитячому надувному матраці.

Також прикордонники затримали на Закарпатті 37-річного киянина, який планував потрапити до Угорщини, перепливши річку на надувному матраці. Киянин планував переплисти Тису, і для цього вдягнув гідрокостюм.