Поляки розблокували найбільший пункт пропуску на кордоні з Україною

Рух вантажівок відновлено після майже трьох місяців блокади

Оформлення та пропуск через кордон вантажних транспортних засобів в обох напрямках здійснюється у звичайному режимі

Рух вантажівок через пункт пропуску «Ягодин - Дорогуськ» відновлено. Польські фермери завершили акцію протесту, яка тривала з 9 лютого. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

За інформацією від Прикордонної варти Республіки Польща, акція завершилася сьогодні о 13:00.

«Оформлення та пропуск через кордон вантажних транспортних засобів в обох напрямках здійснюється у звичайному режимі», – зазначили прикордонники.

Раніше польські фермери розблокували рух вантажівок у пунктах пропуску «Шегині-Медика» та «Краківець-Корчова».

Нагадаємо, 6 листопада польські перевізники розпочали блокаду руху вантажівок біля трьох найбільших пунктів пропуску на кордоні з Україною: «Корчова – Краківець», «Гребенне – Рава-Руська», «Дорогуськ – Ягодин». Серед основних вимог – повернення практики дозволів для українських перевізників, скасованої угодою з Євросоюзом до 30 червня 2024 року.

22 листопада до протесту приєдналася організація Oszukana Wieś («Обдурене село»), яка заблокувала ПП «Шегині – Медика». Поза блокадою залишилися лише пункти для пропуску порожнього транспорту та пункти для малотоннажних автомобілів.

Як повідомлялося, польські фермери, які протестують на кордоні з Україною, анонсували нову акцію, яка триватиме до 30 квітня. За березень Україна недоотримає 6,5 млрд грн надходжень від митниці через блокування кордону поляками.

Увечері 5 квітня польські протестувальники частково відновили пропуск вантажівок на пункті пропуску «Гребенне – Рава-Руська». Прикордонники зазначили, що за інформацією від польських колег, фермери, котрі під час акції протесту обмежують рух транспорту, пропускатимуть на вʼїзд до Польщі щодоби по 15 порожніх вантажівок.