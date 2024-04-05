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Естонська розвідка прокоментувала заяви Лукашенка про підготовку до війни

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Естонська розвідка прокоментувала заяви Лукашенка про підготовку до війни
Розвідник зазначив, що білоруські війська наразі не перебувають у стані бойової готовності
фото з відкритих джерел

Глава естонської розвідки переконаний, погрози Лукашенка ніщо інше, як пропаганда

Твердження самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка про підготовку країни до війни є звичайною пропагандою. Про це повідомив глава розвідцентру Сил оборони Естонії Антс Ківісельг, пише ERR.

«У світлі наявних на сьогодні даних, можна сказати, що це скоріше пропаганда. Ми не бачимо, щоб білоруські збройні сили перебували в стані бойової готовності і мали підготовку, необхідну для приєднання до російського наступу в Україні», – сказав Ківісельг.

Глава розвідки підкреслив, що білоруське суспільство виступатиме проти подібного розвитку подій, які можуть істотно послабити режим Лукашенка.

«Тому наразі я не вважаю це ймовірним», – зазначив він.

Як повідомлялося, ексзаступник міністра оборони Польщі та колишній командувач сухопутних військ Вальдемар Скшипчак вважає, що боятися висловлювань Лукашенка про підготовку до війни не варто. Такі заяви абсолютно невиправдані, а озброєння білоруської армії є «купою металобрухту».

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що в країні почалася підготовка військових підрозділів, постачається озброєння та техніка.

Раніше під час поїздки у розташування білоруських військових біля західного кордону Лукашенко обговорював потенційну операцію у так званому Сувалківському коридорі – вузькому перешийку з території Польщі та Литви, що відділяє Білорусь від Калінінградської області РФ, та лякав готовністю «рішуче відповідати на провокації».

Згодом польський міністр Радослав Сікорський відповів на погрози білоруського диктатора

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Теги: війна Олександр Лукашенко Білорусь розвідка армія Естонія

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