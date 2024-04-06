Нічна атака РФ на Україну, вибухи у Білгороді: головне за ніч

У ніч проти 6 квітня росіяни вдарили по Харкову безпілотниками

Головні новини ночі проти 6 квітня

Нічна атака на Харків: кількість загиблих та постраждалих зросла. В Україні масштабна повітряна тривога тривала близько півтори години. Польща підняла у небо авіацію через ракетний обстріл України. Польські фермери частково відновили пропуск вантажівок на одному з контрольних пунктів. У Білгороді була оголошена ракетна небезпека: пролунали вибухи (фото, відео). В російському Орську прорвало дамбу: відбувається евакуація людей. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 6 квітня, щоб ви були в курсі подій.

Нічна атака на Харків: кількість загиблих та постраждалих зросла

У ніч проти 6 квітня росіяни вдарили по Харкову безпілотниками. Внаслідок нічного удару по Шевченківському району станом на сьогоднішній ранок відомо про шістьох загиблих та 10 поранених. Про це повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов.

««Приліт» шахедів прийшовся по житловій забудові – пошкоджені щонайменше 9 багатоповерхівок, три гуртожитки, низка адміністративних будівель, крамниця, АЗС, СТО та авто», – йдеться у повідомленні.

Ігор Терехов наголошує, що цей удар по мирних мешканцях Харкова в черговий раз доводить, що Росія держава-терорист.

В Україні масштабна повітряна тривога тривала близько півтори години

О 04:50 в Україні була оголошена повітряна тривога. Вона була пов'язана з ракетною небезпекою та БпЛА.

О 06:16 почався відбій повітряної тривоги у різних областях України.

Під час тривоги було чутно вибухи на Запоріжжі, Хмельниччині. На Київщині працювала ППО.

Польща підняла у небо авіацію через ракетний обстріл України

У ніч проти 6 квітня Оперативне командування Збройних сил Польщі підняло у повітря свою авіацію та союзників через ракетний удар РФ по Україні. Про це ЗС Польщі повідомили у соцмережі X.

«Сьогодні вночі спостерігається інтенсивна діяльність дальньої авіації Російської Федерації, пов’язана з нанесенням ракетних ударів по об’єктах, розташованих на території України. Розпочато всі необхідні процедури для безпеки повітряного простору Польщі», – йдеться у повідомленні.

Польща попередила, що літаки можуть спричинити шум в південно-східній частині країни.

Польські фермери частково відновили пропуск вантажівок на одному з контрольних пунктів

Увечері, 5 квітня, польські протестувальники частково відновили пропуск вантажівок на пункті пропуску «Гребенне – Рава-Руська». Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

«Увага, в пункті пропуску «Гребенне – Рава-Руська» частково відновлено пропуск вантажних транспортних засобів», – йдеться у повідомленні.

Прикордонники зазначили, що за інформацією від польських колег, фермери, котрі під час акції протесту обмежують рух транспорту, пропускатимуть на вʼїзд до Польщі щодоби по 15 порожніх вантажівок.

«Просимо перевізників врахувати цю інформацію та слідкувати за сповіщенням від Укртрансбезпеки щодо черговості заїзду в пункт пропуску», – йдеться у повідомленні.

У Білгороді була оголошена ракетна небезпека: пролунали вибухи (фото, відео)

Сьогодні, 6 квітня, зранку у Білгороді та області була оголошена ракетна небезпека. Згодом пролунали вибухи. Про це повідомляє ТАСС.

Російський паблік написав, що у декількох будинках в Білгороді було вибито вікна.

Також пошкоджено басейн та автомобілі.

В російському Орську прорвало дамбу: відбувається евакуація людей

У місті Орськ Оренбурзької області прорвало дамбу, яка захищала місто від річки Урал. Наразі відбувається евакуація людей із міста. Про це повідомляє «Риа новости».

Повідомляється, що автобуси вивозять сім'ї із міста Орськ.

Причина прориву греблі наразі невідома, розмір діри у Старому місті збільшується, між тим саму дамбу намагаються зміцнити.

Російські медіа зазначають, що вода стала заливати щонайменше два десятки населених пунктів Оренбурзької області.

Губернатор Оренбурзької області Денис Паслер повідомив, що було евакуйовано вже понад 3 тисячі жителів цього міста.

«Зараз підтоплено 1825 житлових будинків, 5242 присадибні ділянки у 95 населених пунктах. Ведуться роботи зі зміцнення греблі. Підвозиться додаткова спецтехніка, великовантажні машини везуть щебінь для відновлення загороджувального насипу», – пише російський Telegram-канал.

Пресслужба губернатора повідомила, що до місця прориву дамби в Орську направлено 33 самоскиди з «засипним матеріалом».

До того ж у мережі з`явилося відео моменту прориву дамби.

Нагадаємо, що у місті Орськ Оренбурзької області прорвало дамбу, яка захищала місто від річки Урал.

Як стало відомо, близько чотирьох тисяч приватних житлових будинків можуть потрапити до зони підтоплення.