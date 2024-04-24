Кабмін заборонив видачу нових паспортів чоловікам призовного віку за кордоном

Пересилання паспортів для отримання чоловіками віком від 18 до 60 років заборонено

Отримання паспорту чоловіками призовного віку можливе лише у територіальному органі ДМС

Кабінет міністрів заборонив пересилання паспорта громадянина України та закордонного паспорта для чоловіків віком від 18 до 60 років під час їх перебування за кордоном. Про це йдеться у постанові Кабміну №443 від 23 квітня.

«Отримання паспорта громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон громадянином України чоловічої статі віком від 18 до 60 років здійснюється у територіальному органі/територіальному підрозділі ДМС. Пересилання таких паспортів до відокремленого підрозділу або закордонної дипломатичної установи України для організації їх видачі не здійснюється», – йдеться у постанові.

Нові вимоги не стосуються чоловіків, яким на законних підставах дозволено виїжджати за межі України.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ наказало всім консульствам України припинити надання послуг чоловікам призовного віку. Про це йдеться у листі за підписом першого заступника міністра закордонних справ Андрія Сибіги, який є у розпорядженні Zn.ua.

До слова, закордонні підрозділи державного підприємства «Документ» перестали видавати готові документи українцям через технічні причини, пов'язані зі зняттям відбитків пальців. Проте подача заявок на виготовлення нових паспортів продовжується у звичному режимі.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що інформація про те, що українським чоловікам за кордоном призупинять надання консульських послуг, відповідає умовам сьогодення і рішення є справедливим. Він нагадав, що обовʼязок оновлювати свої документи в ТЦК існував і до ухвалення нового закону про мобілізацію.

Як повідомлялося, 300 українців заблокували паспортний сервіс у столиці Польщі з вимогою видати їм паспорти. Люди отримали повідомлення, що документ готовий, проте їм відмовили у його видачі.