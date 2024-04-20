Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Поляки розблокували два пункти пропуску на кордоні з Україною

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Поляки розблокували два пункти пропуску на кордоні з Україною
Сьогодні після 09:00 завершилася акція протесту перед КПП «Шегині-Медика» та «Краківець-Корчова»
фото: Держприкордонслужба

На в’їзд в Україну перед двома розблокованими пунктами пропуску очікують понад 1 700 вантажівок

Польські фермери розблокували рух вантажівок у пунктах пропуску «Шегині-Медика» та «Краківець-Корчова». Про це повідомила Держприкордонслужба.

За інформацією прикордонників, сьогодні після 09:00 польські фермери завершили акцію протесту перед пунктами пропуску «Шегині-Медика» та «Краківець-Корчова», яка тривала від ранку 18 квітня. Оформлення та пропуск через кордон вантажних транспортних засобів у двох напрямках здійснюється у звичайному режимі.

Зараз на в’їзд в Україну перед цими пунктами пропуску очікують понад 1 700 вантажівок.

Нагадаємо, 6 листопада польські перевізники розпочали блокаду руху вантажівок біля трьох найбільших пунктів пропуску на кордоні з Україною: «Корчова – Краківець», «Гребенне – Рава-Руська», «Дорогуськ – Ягодин». Серед основних вимог – повернення практики дозволів для українських перевізників, скасованої угодою з Євросоюзом до 30 червня 2024 року.

22 листопада до протесту приєдналася організація Oszukana Wieś («Обдурене село»), яка заблокувала ПП «Шегині – Медика». Поза блокадою залишилися лише пункти для пропуску порожнього транспорту та пункти для малотоннажних автомобілів.

Як повідомлялося, польські фермери, які протестують на кордоні з Україною, анонсували нову акцію, яка триватиме до 30 квітня. За березень Україна недоотримає 6,5 млрд грн надходжень від митниці через блокування кордону поляками.

Увечері 5 квітня польські протестувальники частково відновили пропуск вантажівок на пункті пропуску «Гребенне – Рава-Руська». Прикордонники зазначили, що за інформацією від польських колег, фермери, котрі під час акції протесту обмежують рух транспорту, пропускатимуть на вʼїзд до Польщі щодоби по 15 порожніх вантажівок.

Читайте також: Доблокувалися. Як скорочується товарообіг із Польщею (графіка)
Теги: Польща Україна кордон блокада пункт пропуску

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вибух на газопроводі не пов’язаний із бойовими діями
На Харківщині вибухнув газопровід (відео)
18 квiтня, 22:32
Російські війська також використовують малогабаритну техніку без захисту, щоб швидко підійти до українських позицій
Росія на сході України використовує невеликі підрозділи для проведення штурмів: аналіз ISW
17 квiтня, 06:24
Зеленський: Ми дякуємо всім лідерам і державам, які за цей тиждень висловили свою готовність узяти участь у саміті у Швейцарії
Україна зробить запит на скликання засідання Ради Україна – НАТО
16 квiтня, 20:23

Соціум

Поляки розблокували два пункти пропуску на кордоні з Україною
Поляки розблокували два пункти пропуску на кордоні з Україною
Одесит, що втратив дружину і доньку через війну, зустрівся зі спікером Конгресу СШУ
Одесит, що втратив дружину і доньку через війну, зустрівся зі спікером Конгресу СШУ
РФ заявила про масовану атаку дронів: спалахнула нафтобаза й електропідстанції
РФ заявила про масовану атаку дронів: спалахнула нафтобаза й електропідстанції
Естонія змінює правила навчання для дітей українських біженців
Естонія змінює правила навчання для дітей українських біженців
На військовій базі Іраку стався потужний вибух (відео)
На військовій базі Іраку стався потужний вибух (відео)
На війні в Україні загинув російський воєнкор Семен Єрьомін
На війні в Україні загинув російський воєнкор Семен Єрьомін

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
28K
Герой України Резнікович пояснив чому він втік з України
6839
Кремль погрожує вбивати українців, навіть якщо настане перемир'я
5848
Атака на військову базу Іраку: США та Ізраїль заявили про непричетність до удару
5485
Залужний отримав погодження від Британії щодо призначення на посаду посла
5049
Суддя, який вдвічі перевищив швидкість та наїхав на поліцейського, уникнув покарання
4690
Нардепка розповіла, чому військове командування гальмує демобілізацію

Новини

Через руйнування енергетики уряд вимушений привести тариф на світло до собівартості, – нардеп
Вчора, 18:28
Прощання з військовим та активістом Павлом Петриченком (фото)
Вчора, 18:10
Малюська пояснив, які наслідки матиме «справа Гринкевичів» для державних закупівель
Вчора, 12:48
«Метінвест» запустив безкоштовний психологічний курс по взаємодії з ветеранами війни
Вчора, 11:58
Уряд має терміново втрутитися в питання боргів на енергоринку – Енергоспівтовариство
Вчора, 11:35
День народження під арештом. Скандальному митрополиту Павлу «стукнуло» 63
Вчора, 08:36

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua