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Московська церква почала готуватися до окупації Сумщини (документ)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Московська церква почала готуватися до окупації Сумщини (документ)
Митрополит Сумський і Охтирський заявив, що втручання в управління «іншої самостійної церкви» неминуче призведе до «смути»
фото з відкритих джерел

Російські загарбники перебувають на відстані трохи більше ніж 20 км від Сум

Митрополит Сумський і Охтирський Євлогій звернувся до духовенства та вірян Сумської єпархії Московської церкви через наступ російських військ. Він заявив, що Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звернення священнослужителя.

За словами митрополита, у разі окупації, йдеться не лише про території, а й про «долі душ людських, про єдність церковного життя, про пастирську відповідальність за вірних».

«Ми знаємо з досвіду інших тимчасово окупованих територій, що за військовим вторгненням часто слідують і спроби церковного втручання – неправомірне призначення нових церковних керівників, спроби зміни юрисдикції без відома та благословення нашого предстоятеля і Священного Синоду. Це викликає особливу стурбованість, бо йдеться не лише про території, а про долі душ людських, про єдність церковного життя, про пастирську відповідальність за вірних», – каже він.

Як зазначив митрополит Євлогій, лише предстоятель УПЦ МП митрополит Онуфрій та Синод мають повноваження змінювати адміністративні межі єпархій, призначати нових керівників чи здійснювати тимчасове управління. «Будь-які спроби змінити цей порядок – без благословення предстоятеля і Священного Синоду УПЦ МП – слід вважати неканонічними, неправомірними та такими, що не мають жодної церковної сили», – зазначив священнослужитель.

Московська церква почала готуватися до окупації Сумщини (документ) фото 1
Московська церква почала готуватися до окупації Сумщини (документ) фото 2

Митрополит Євлогій стверджує, що втручання в управління «іншої самостійної церкви» неминуче веде «до смути, розділень і духовної шкоди для пастирів і пастви».

Раніше начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров заявив, що ситуація у прикордонних районах Сумською області залишається напруженою, але її повністю контролюють Сили оборони та підрозділи Збройних сил України. Тому підстав для евакуації жителів обласного центру наразі немає.

Нагадаємо, аналітики DeepState повідомили, що російські загарбники окупували Андріївку та Водолаги на Сумщині. Від Андріївки до Сум трохи менше як 23 км. Президент України Володимир Зеленський раніше заявляв, що окупанти на Сумському напрямку накопичують свої сили. За його словами, понад 50 тис. росіян було стягнуто до цього району.

Російські загарбники використовують однакову тактику на всіх напрямках лінії зіткнення: не рахують втрати і намагаються просуватись за будь-яку ціну, штурмуючи українські позиції. «І хоч метр, хоч щось хочуть отримати. Але цей їхній потенціал усе ж не безкінечний, і тому певний рівень російських втрат, наша активність мають стримати та стримують російське просування», – каже президент України Володимир Зеленський.

Як відомо, окупанти тиснуть на позиції Збройних сил України, які тримають оборону на межі Донецької та Дніпропетровської областей. Окупанти впродовж літнього наступу намагатимуться окупувати повністю Донецьку область. Костянтинівка є основною початковою ціллю.

До слова, заступник глави Офісу президента Павло Паліса каже, що Російська Федерація цьогоріч хоче повністю окупувати Донецьку й Луганську області та створити так звану буферну зону вздовж північного кордону. У 2026-му Кремль збирається захопити всю Україну на схід від річки Дніпро, а також відрізати нашу країну від Чорного моря. Дані української розвідки вказують на те, що Москва прагне розширити свою присутність на сході.

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Теги: окупація Сумщина релігія Московська церква в Україні

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