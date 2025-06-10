Казус із бронюванням батюшок. Держава зарахувала до критично важливих жіночий монастир, підпорядкований… патріарху Кирилу

6 червня Державна служба з етнополітики та свободи совісті схаменулася і відкоригувала Перелік критично важливих релігійних організацій

5 червня Державна служба з етнополітики та свободи совісті (ДЕСС) затвердила перелік релігійних організацій, які належать до критично важливих для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення. Список складався із 7736 релігійних організацій різних конфесій. Найбільша сенсація: під №4771 у Переліку критично важливих від ДЕСС, наприклад, опинився Корецький Свято-Троїцький жіночий ставропігійний монастир Московського патріархату на Рівненщині.

Як ідеться у публікації «Главкома» «Критично важливі церкви і бронь для батюшок. Що придумав уряд?», з 2016 року незмінним засновником Корецького монастиря виступає Священний Синод Російської православної церкви. А ігуменя монастиря, як прописано у відкритому реєстрі, напряму підкоряється російському патріарху Кирилу, який благословляє убивства українців!

Між іншим, на пару місяців до вторгнення РФ в Україну Кирило призначив нову ігуменію Корецької обителі монахиню Парфенію (у миру – Галина Новак).

У 2022 році до цього монастиря навідалися з обшуками співробітники СБУ і виявили пропагандистські матеріали. Зокрема, знайшли літературу «Беседы о русской земле», газети «Русский вестник» та «Русский дом».

Іще до Переліку критично важливих потрапили Свято-Введенський жіночий монастир Ніжинської єпархії, Святогорський Успенський Зимненський ставропігіальний жіночий монастир Волинської області, Свято-Василівський жіночий монастир на Житомирщині, – усі три підпорядковані все тій же УПЦ МП.

Проте 6 червня Державна служба з етнополітики та свободи совісті схаменулася і відкоригувала Перелік критично важливих, скоротивши його до 7726 релігійних організацій. «Главком» порівняв оновлену редакцію наказу із його першим варіантом. І з’ясував: звідти ДЕСС прибрала саме ті релігійні організації, що пов’язані з УПЦ МП, у тому числі Корецький жіночий монастир, підпорядкований прямо РПЦ та Кирилу.

Державна служба з етнополітики та свободи совісті пояснила «Главкому», мовляв, у початковий варіант наказу закралася технічна помилка.

Як повідомляв «Главком», наприкінці грудня 2024 року Кабінет міністрів дозволив бронювати священнослужителів за переліком посад, затвердженим Державною службою з етнополітики та свободи совісті (ДЕСС).

У лютому 2025 року Державна служба з етнополітики та свободи совісті (ДЕСС) затвердила критерії визначення релігійної організації як критично важливої для функціонування економіки.

Як повідомлялося, з 1 грудня 2024 року в Україні набув чинності оновлений порядок бронювання працівників, які мають право на відстрочку від мобілізації. Процедура стала більш автоматизованою, прозорою та вимогливою до критеріїв, які мають виконувати підприємства для збереження статусу критичного.