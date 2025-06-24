Суд зобов’язав НАБУ відкрити кримінальну справу проти ексміністра Ткаченка

Заявником виступила лавра митрополита УПЦ МП Павла, обвинуваченого у виправдовуванні збройної агресії РФ

Вищий антикорупційний суд зобов’язав уповноважених осіб Національного антикорупційного бюро внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо можливих злочинів, які вчинили колишній міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко та його перший заступник і в.о. міністра Ростислав Карандєєв. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на судовий реєстр.

Із відповідною скаргою на бездіяльність НАБУ звернувся до суду адвокат Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври, яку очолює митрополит УПЦ МП Павло (Лебідь). У ній скаржник заявив: 9 червня направив заяву про злочин до НАБУ, який імовірно вчинили службові особи Національного заповідника «Києво-Печерська лавра», колишній міністр Олександр Ткаченко і його заступник Ростислав Карандєєв. За оцінками релігійної організації (саме вона поскаржилася до НАБУ), допущено нецільове використання бюджетних коштів у розмірі 1,9 млн грн та неекономне використання коштів у розмірі 29,5 млн грн.

«Службові особи Міністерства культури та стратегічних комунікацій України разом із службовими особами Національного заповідника «Києво-Печерська лавра», маючи спільний злочинний умисел, організували схему нецільового та неефективного використання бюджетних коштів, що виділялися на охорону культурної спадщини. Вказані дії спричинили значну шкоду державному бюджету та можуть містити ознаки злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 210 Кримінального кодексу», – ідеться у заяві про злочин Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври.

Як з’ясував суд, НАБУ відмовилося відкривати кримінальне провадження за заявою церковників, оскільки не побачило складу злочину, який безпосередньо підслідний цьому антикорупційному органу. Водночас Феміда наголосила: кримінальні провадження за статтями 191 і 210 Кримінального кодексу розслідуються НАБУ.

Крім цього, суд нагадав порядок, яким керуються правоохоронці, коли отримують заяву про злочин. Відповідно до Кримінального процесуального кодексу, слідчий, невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання такої заяви, зобов’язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань і розпочати розслідування.

Як повідомляв «Главком», міністр культури та інформаційної політики у 2020-2023 роках Олександр Ткаченко активно виступав проти присутності представників Московської церкви на території національного заповідника «Києво-Печерська лавра». Саме за його каденції почався процес виселення священнослужителів УПЦ МП із Києво-Печерської Лаври.

Наприкінці липня 2023 року Рада відправила у відставку міністра Ткаченка. Це сталося після резонансного кіноскандалу.

У квітні 2023 року тодішній намісник Лаври митрополит Павло отримав підозру від СБУ за виправдовування збройної агресії Російської Федерації проти України, а також розпалювання релігійної ворожнечі. Наразі архієрей має статус обвинуваченого, його справу розглядає Печерський райсуд Києва.

З грудня 2022 року митрополит Павло перебуває під санкціями в Україні.