Львівщина готова прийняти підприємців, які хочуть перенести виробництво на захід

Львівська ОВА допомагає з релокацією бізнесам зі сходу та центру України

Мінінфраструктури також допомагає у релокалізації виробництв зі східних областей на захід України

Понад 100 підприємств з різних областей України, більше всього – з Київщини та Харківщини, звернулися до Львівської ОВА щодо бажання перенести до Львівщини свої потужності.

Про це повідомляє у Telegram голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Львівська ОВА, за словами Козицького, допомагає з релокацією бізнесам зі сходу та центру України.

Допомога полягає у пошуку інвестиційних ділянок, на які можна перенести потужності, великих приміщень, у тому числі під склади, формуванні бізнес-замовлень, щоб підприємства одразу починали працювати, отримувати виручку та сплачувати зарплати та податки, сприянні експортерам у перетині кордону.

«Мабуть, одна з найбільших проблем для бізнесу зараз – оскільки є обмеження на купівлю валюти, торгові мережі не можуть розрахуватися з іноземними партнерами, заплатити за комплектуючі, а також – купувати імпортні продукти. Фахівці наших профільних департаментів намагаються підтримати їх у цьому питанні, комунікуючи з Кабміном та Нацбанком», – пояснив Козицький.

Він нагадав, що Міністерство інфраструктури теж допомагає у релокалізації виробництв зі східних областей на захід України. Зокрема, управлінці можуть безкоштовно перевезти фабрики та заводи Укрзалізницею.

Для початку релокації власникам бізнесу треба заповнити анкету або написати на е-адресу: [email protected], у приватні повідомлення до Департаменту економічної політики Львівської ОДА у соцмережах чи у ватсап за номерами: +380668330313, +380680681751, +380634667138.

«Запорука перемоги – міцний тил. Тому ми маємо швидко перезапустити економіку. Свій до свого по своє. І разом – до перемоги», – резюмував Максим Козицький.