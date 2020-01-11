Запорізький митрополит називав Різдво 25 грудня «антиправославним», а сам відсвяткував його у Будапешті



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Фото сайту православної парафії в місті Хевіз Угорської єпархії Московського Патріархату

Лука публічно виступав із засудження пропозиції перенести святкування Різдва в Україні на 25 грудня

25 грудня 2019 року скандальний митрополит Запорізький і Мелітопольський церкви Московського патріархату Лука відслужив різдвяну літургію в Успенському кафедральному соборі Будапешта.

Про це із посиланням на пресслужбу православної парафії в місті Хевіз Угорської єпархії Московського патріархату, передає Depo.Запоріжжя.

Співслужив із ним парох церкви Святителя Миколая з московського елітного району Хамовники, Подольський єпископ Російської православної церкви (РПЦ) Тихон.

Цей факт привернув увагу багатьох вірян, оскільки 2017 року Лука публічно виступав із засудження пропозиції перенести святкування Різдва в Україні на 25 грудня.

Коли 2017 року цей день рішенням уряду Володимир Гройсмана було визнано офіційним вихідним, митрополит Лука виступив на офіційному сайті Запорізької єпархії УПЦ Московського патріархату із заявою, в якій, зокрема, були такі слова:

«Законодавці, які проголосували за цю дату не були мотивовані релігійними переконаннями або захистом прав людини. Це чистої води антинародний антиправославний політичний проект... Даний проект спрямований на відрив наших громадян від Православної віри, знищення багатовікових православних традицій українського народу, щоб позбавити нас «і роду, і племені», перетворити в безлику сіру масу, яка потребує лише тільки в «хліба й видовищ».

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