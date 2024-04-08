Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

«Зброя сама не стріляє»: український генерал рішуче звернувся до військовозобов’язаних

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
«Зброя сама не стріляє»: український генерал рішуче звернувся до військовозобов’язаних
Генерал Павлюк пояснив, що відсидітися нікому не вдасться. Адже на кону – доля країни
фото: Олександр Павлюк/Facebook

Олександр Павлюк:«Чим більше українців знайдуть у собі мужність стати до лав ЗСУ, тим менше буде шансів у Росії втілити її кровожерливі задуми»

Скільки б озброєння не передавали Україні союзники, армії в першу чергу бракує людей. Сухопутних військах закликали військовозобов'язаних знайти в собі мужність стати до лав ЗСУ. Про це заявив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Павлюк у Facebook.

«Сьогодні ті ж самі люди говорять, що наша армія найсильніша і найфаховіша у Європі, світі. У нашому розпорядженні західне озброєння. Ми знаємо і розуміємо задуми ворога. Маємо талановитих і досвідчених командирів. Два роки тому ми обороняли Київ, а тепер вражаємо військові цілі за тисячу кілометрів від лінії зіткнення власними військовими технологіями. Але скільки б допомоги ми не отримали, скільки б зброї у нас не було – нам бракує людей!» – заявив Павлюк.

Генерал наголосив, що техніка сама не їде, зброя сама не стріляє, дрон сам не полетить, тож підрозділи мають оновлюватись.

«Російські пропагандисти змусили багатьох повірити в те, що мобілізація – це не про захист своєї держави від агресора, а про несправедливість і порушення прав. Я розумію бажання людей жити мирним життям, подорожувати, будувати кар’єру. Але є об’єктивна реальність: Росія відмовляє нам у праві на існування. Ворог розуміє тільки мову сили», – акцентував Павлюк.

Він підкреслив, що окупантів треба змусити забиратися геть з нашої землі, а якщо ми цього не зробимо, «ніякого мирного життя, ніяких прав і свобод не буде взагалі». Про що свідчить сама Росія та те, що вона робить на тимчасово окупованих територіях.

«Чим більше українців знайдуть у собі мужність стати до лав ЗСУ, тим менше буде шансів у Росії втілити її кровожерливі задуми. І тим скоріше українські міста повернуться до нормального безпечного життя. Тому я закликаю українців залишити емоції, не піддаватись провокаціям. Маємо усвідомити, що відсидітися нікому не вдасться. Адже на кону – доля країни, доля нашої нації. Росія нікого не залишить в спокої: ні тих, хто сховався, ні тих, хто зрадив Україну», – підсумував Павлюк.

Нагадаємо, комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки остаточно фіналізував пропозиції до законопроєкту №10449 про мобілізацію.

Раніше Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроєкт про удосконалення проведення мобілізації і військового обліку. Водночас у розділі «дати та стан проходження» зазначається, що проєкт закону одержано парламентом і передано на розгляд керівництва. Так, уряд пропонує змінити призовний вік з 27 до 25 років. А ще – встановити обмеження прав громадян, які ухиляються від взяття на військовий облік та проходження військової служби.

Теги: ЗСУ мобілізація

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путінський режим продовжує відправляти власних громадян на смерть
Мобілізація в Росії. Чи зможе Кремль створити нову боєздатну армію?
27 березня, 19:48
«Рекрутинг – це не про мобілізацію, це про добробільне долучення до армії», – зазначив представник Міністерства оборони України з питань рекрутингу Олексій Бежевець
Міноборони повідомило перші результати відкриття рекрутингового центру у Львові
9 березня, 08:02
За словами військових експертів, додаткова мобілізація у РФ почнеться влітку або восени
Свято виборів скінчилося. Кремль повідомив росіянам про нову мобілізацію
21 березня, 18:54
Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Новомихайлівка, Водяне, Урожайне
Окупанти різко зменшили кількість атак на одному з напрямків – Генштаб
21 березня, 19:23
Як зазнає ДБР, військком без законних підстав відправив наближених до себе підлеглих в одну з бригад нібито для виконання бойових завдань
ДБР викрило військкома із Запоріжжя, який незаконно нарахував підлеглим 1 млн грн
25 березня, 18:39
За словами офіцера ЗСУ, його служба – «робити відомою роботу військових лікарів»
Командування Медичних сил ЗСУ отримало нового речника
18 березня, 10:13
Рішення ухвалили на засіданні комітету 22 березня, під час якого розглядали поправки
Рада визначилась щодо відстрочки і бронювання від мобілізації: кого стосуватиметься
23 березня, 06:45
Як зазначив Юрчишин, є розуміння, «що мобілізація працівників медіа – це величезний козир, бо найкращі пресофіцери – це вихідці з медіа»
Мобілізація: нардеп повідомив, чи запровадить Рада бронь для журналістів
1 квiтня, 12:29
Ірина Фріз повідомила нові деталі закону про мобілізацію
Закон про мобілізацію: є ймовірність блокування рахунків ухилянтам
6 квiтня, 21:14

Суспільство

«Зброя сама не стріляє»: український генерал рішуче звернувся до військовозобов’язаних
«Зброя сама не стріляє»: український генерал рішуче звернувся до військовозобов’язаних
«Укрпошта» анонсувала воєнні марки, присвячені українській зброї (фото)
«Укрпошта» анонсувала воєнні марки, присвячені українській зброї (фото)
Житомирська ОВА: Загроза забруднення повітря у Звягельській громаді відсутня
Житомирська ОВА: Загроза забруднення повітря у Звягельській громаді відсутня
Розстріл полонених у Кринках: Повітряні сили повідомили нові деталі
Розстріл полонених у Кринках: Повітряні сили повідомили нові деталі
Вчитель і музикант, який став на захист України ще у 2014-му. Згадаймо Данила Мельника
Вчитель і музикант, який став на захист України ще у 2014-му. Згадаймо Данила Мельника
Невелика хмарність та 18-23° тепла: прогноз погоди на 8 квітня
Невелика хмарність та 18-23° тепла: прогноз погоди на 8 квітня

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
25K
Закон про мобілізацію: депутати завершили розгляд правок
16K
Ще двом російським областям загрожує підтоплення, Путін здивував реакцією на паводок
8014
Існує загроза забруднення повітря: влада Звягеля звернулася до містян після обстрілу РФ
5934
На українських біженців у Чехії очікують зміни: що потрібно знати
5289
До Каховського водосховища повертається вода: еколог пояснив причину
4584
На Київщині повітряна тривога тривала понад годину

Новини

Засуджена за хабар «ексміністр» Криму хоче воювати проти України
Сьогодні, 14:17
Два роки після удару РФ по вокзалу в Краматорську: в Україні вшанували пам’ять загиблих
Сьогодні, 13:52
Українські підприємства стикаються з браком персоналу через мобілізацію та міграцію – НБУ
Сьогодні, 12:56
Бундесвер відправив до Литви бригаду для посилення східного флангу НАТО
Сьогодні, 12:40
Зеленський заявив, що влада робить все, щоб дати Харкову більше захисту
Сьогодні, 12:04
Українська диригентка назвала «свободою слова» виконання творів Чайковського
Сьогодні, 11:50

Прес-релізи

У столиці відбудеться великий весняний концерт легендарного скрипаля-віртуоза Василя Попадюка
У столиці відбудеться великий весняний концерт легендарного скрипаля-віртуоза Василя Попадюка
3 квiтня, 17:16
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua