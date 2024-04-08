«Зброя сама не стріляє»: український генерал рішуче звернувся до військовозобов’язаних

Олександр Павлюк:«Чим більше українців знайдуть у собі мужність стати до лав ЗСУ, тим менше буде шансів у Росії втілити її кровожерливі задуми»

Скільки б озброєння не передавали Україні союзники, армії в першу чергу бракує людей. Сухопутних військах закликали військовозобов'язаних знайти в собі мужність стати до лав ЗСУ. Про це заявив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Павлюк у Facebook.

«Сьогодні ті ж самі люди говорять, що наша армія найсильніша і найфаховіша у Європі, світі. У нашому розпорядженні західне озброєння. Ми знаємо і розуміємо задуми ворога. Маємо талановитих і досвідчених командирів. Два роки тому ми обороняли Київ, а тепер вражаємо військові цілі за тисячу кілометрів від лінії зіткнення власними військовими технологіями. Але скільки б допомоги ми не отримали, скільки б зброї у нас не було – нам бракує людей!» – заявив Павлюк.

Генерал наголосив, що техніка сама не їде, зброя сама не стріляє, дрон сам не полетить, тож підрозділи мають оновлюватись.

«Російські пропагандисти змусили багатьох повірити в те, що мобілізація – це не про захист своєї держави від агресора, а про несправедливість і порушення прав. Я розумію бажання людей жити мирним життям, подорожувати, будувати кар’єру. Але є об’єктивна реальність: Росія відмовляє нам у праві на існування. Ворог розуміє тільки мову сили», – акцентував Павлюк.

Він підкреслив, що окупантів треба змусити забиратися геть з нашої землі, а якщо ми цього не зробимо, «ніякого мирного життя, ніяких прав і свобод не буде взагалі». Про що свідчить сама Росія та те, що вона робить на тимчасово окупованих територіях.

«Чим більше українців знайдуть у собі мужність стати до лав ЗСУ, тим менше буде шансів у Росії втілити її кровожерливі задуми. І тим скоріше українські міста повернуться до нормального безпечного життя. Тому я закликаю українців залишити емоції, не піддаватись провокаціям. Маємо усвідомити, що відсидітися нікому не вдасться. Адже на кону – доля країни, доля нашої нації. Росія нікого не залишить в спокої: ні тих, хто сховався, ні тих, хто зрадив Україну», – підсумував Павлюк.

Нагадаємо, комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки остаточно фіналізував пропозиції до законопроєкту №10449 про мобілізацію.

Раніше Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроєкт про удосконалення проведення мобілізації і військового обліку. Водночас у розділі «дати та стан проходження» зазначається, що проєкт закону одержано парламентом і передано на розгляд керівництва. Так, уряд пропонує змінити призовний вік з 27 до 25 років. А ще – встановити обмеження прав громадян, які ухиляються від взяття на військовий облік та проходження військової служби.