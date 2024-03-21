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Свято виборів скінчилося. Кремль повідомив росіянам про нову мобілізацію

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Свято виборів скінчилося. Кремль повідомив росіянам про нову мобілізацію
За словами військових експертів, додаткова мобілізація у РФ почнеться влітку або восени
фото з відкритих джерел

Для того, аби реалізувати план Кремля доведеться мобілізувати понад 200 тис. росіян

Плани з формування двох загальновійськових армій і 30 з'єднань, про які заявляв раніше глава російського Міноборони Сергій Шойгу, здійснити без масової мобілізації неможливо. Таку думку висловив військовий експерт Юрій Федоров у коментарі «Агентству».

Як зазначив експерт, за стандартної чисельності з'єднань набрати у війська доведеться понад 200 тис. осіб. Зокрема, він переконаний, що в армії РФ немає необхідної кількості військових для формування цих з'єднань.

«Мотострілецька дивізія повного складу – це три полки по 2-2,5 тис. осіб, плюс танковий полк, плюс маса всього іншого, наприклад, артилерійський дивізіон або артилерійський полк. Загалом, це десь близько 10 тис. осіб. Мотострілецька бригада – це 4,5 тис.осіб. З цих дивізій і бригад можна сконструювати дві армії. А людей для цього немає, за винятком того випадку, якщо Росія оголосить мобілізацію», – сказав Федоров.

Експерт наголошує, реалізацію плану Міноборони за указом російського диктатора Володимира Путіна ускладнить відсутність офіцерів.

«Провівши мобілізацію, Міноборони отримає ненавчений натовп у 200-250 тисяч осіб. На кожні 10 рядових потрібен офіцер. Офіцерів так просто призвати неможливо. На їхнє навчання потрібно багато часу. Звідки їх братимуть і як готуватимуть, ніхто не знає», – сказав експерт.

Натомість керівник антивійськового проєкту «Ідіть лісом» Григорій Свердлін переконаний, озвучені Шойгу плани підвищують ризик того, що додаткова мобілізація у РФ почнеться влітку або восени.

«Ще до цієї заяви ми з колегами прогнозували, що після виборів, але до кінця року, мобілізацію активізують. За нашими оцінками, вона навряд чи буде такою ж активною, як восени 2022 року, але, думаю, що 100-150 тис. осіб Міноборони спробує мобілізувати. Контрактників, очевидно, не вистачає, тому підписувати контракти строковиків примушують із першого ж дня служби, але для поповнення армії тих, хто підписує контракт, недостатньо», – вважає Свердлін.

Нагадаємо, Збройні сили РФ за указом російського диктатора Володимира Путіна планують сформувати дві загальновійськові армії і тридцять з'єднань, зокрема чотирнадцять дивізій і шістнадцять бригад.

До слова, у Красноярському краї Росії найближчим часом закриють дві колонії. Майже всіх ув'язнених відправили на війну проти України.

Як повідомлялося, останніми тижнями наступ російських загарбників районі Авдіївки сповільнився. Ймовірною причиною цього були втрати.

Теги: Сергій Шойгу росіяни путін Міноборони РФ мобілізація

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