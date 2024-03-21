Свято виборів скінчилося. Кремль повідомив росіянам про нову мобілізацію

Для того, аби реалізувати план Кремля доведеться мобілізувати понад 200 тис. росіян

Плани з формування двох загальновійськових армій і 30 з'єднань, про які заявляв раніше глава російського Міноборони Сергій Шойгу, здійснити без масової мобілізації неможливо. Таку думку висловив військовий експерт Юрій Федоров у коментарі «Агентству».

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Як зазначив експерт, за стандартної чисельності з'єднань набрати у війська доведеться понад 200 тис. осіб. Зокрема, він переконаний, що в армії РФ немає необхідної кількості військових для формування цих з'єднань.

«Мотострілецька дивізія повного складу – це три полки по 2-2,5 тис. осіб, плюс танковий полк, плюс маса всього іншого, наприклад, артилерійський дивізіон або артилерійський полк. Загалом, це десь близько 10 тис. осіб. Мотострілецька бригада – це 4,5 тис.осіб. З цих дивізій і бригад можна сконструювати дві армії. А людей для цього немає, за винятком того випадку, якщо Росія оголосить мобілізацію», – сказав Федоров.

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Експерт наголошує, реалізацію плану Міноборони за указом російського диктатора Володимира Путіна ускладнить відсутність офіцерів.

«Провівши мобілізацію, Міноборони отримає ненавчений натовп у 200-250 тисяч осіб. На кожні 10 рядових потрібен офіцер. Офіцерів так просто призвати неможливо. На їхнє навчання потрібно багато часу. Звідки їх братимуть і як готуватимуть, ніхто не знає», – сказав експерт.

Натомість керівник антивійськового проєкту «Ідіть лісом» Григорій Свердлін переконаний, озвучені Шойгу плани підвищують ризик того, що додаткова мобілізація у РФ почнеться влітку або восени.

«Ще до цієї заяви ми з колегами прогнозували, що після виборів, але до кінця року, мобілізацію активізують. За нашими оцінками, вона навряд чи буде такою ж активною, як восени 2022 року, але, думаю, що 100-150 тис. осіб Міноборони спробує мобілізувати. Контрактників, очевидно, не вистачає, тому підписувати контракти строковиків примушують із першого ж дня служби, але для поповнення армії тих, хто підписує контракт, недостатньо», – вважає Свердлін.

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Нагадаємо, Збройні сили РФ за указом російського диктатора Володимира Путіна планують сформувати дві загальновійськові армії і тридцять з'єднань, зокрема чотирнадцять дивізій і шістнадцять бригад.

До слова, у Красноярському краї Росії найближчим часом закриють дві колонії. Майже всіх ув'язнених відправили на війну проти України.

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