Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Командування Медичних сил ЗСУ отримало нового речника

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Командування Медичних сил ЗСУ отримало нового речника
За словами офіцера ЗСУ, його служба – «робити відомою роботу військових лікарів»
фото: Станіслав Ясинський/Facebook

Журналіст ТСН і офіцер ЗСУ Станіслав Ясинський обійняв посаду речника Командування Медичних сил Збройних сил України

Журналіст та офіцер ЗСУ Станіслав Ясинський обійняв посаду речника Командування Медичних сил Збройних сил України. Про це Ясинський повідомив у Facebook.

«Минулого тижня отримав форму. Офіцерського посвідчення ще нема, бо через таких як я брак бланків. Я звикаю прокидатися дуже рано, говорити «бажаю здоров'я» і відчувати причетність. Моя нова робота, тобто служба – в тих самих словах, що і стара, на 1+1. Я речник Командування Медичних сил Збройних Сил України, і тепер я робитиму все можливе, щоб відновити певну втрачену рівновагу. Рівновагу між культом смерті ворогів, що неймовірно потужний, і культом життя наших. Страх стати в стрій, відсутність дискурсу роблять лихо. Зустрітися поглядом з пораненим на милицях так боляче, що краще подивитися, як дрон врізається в чергового росіянина», – зазначив він.

За словами офіцера ЗСУ, його служба – «робити відомою роботу військових лікарів».

«Їх декілька десятків тисяч, вони реальні кіборги, що колють, ріжуть, шиють і мотають. Рятуючи тисячі наших з вами. Я радий бути тут», – резюмував він. 

Раніше повідомлялося,  що новим речником Генштабу ЗСУ став засновник та головний редактор видання «Новинарня» Дмитро Лиховій. Раніше чоловік був у лавах українського війська в першій хвилі мобілізації 2014–2015 року та протягом року служив у 1-й танковій бригаді ЗСУ, був заступником командира зенітної ракетно-артилерійської батареї. Після того заснував «Новинарню» під гаслом «Новини України, що воює».

Триває 754-та доба широкомасштабної війни РФ проти України. Протягом минулої доби відбулося 72 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав 14 ракетних та 75 авіаційних ударів, здійснив 95 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. 

Теги: ЗСУ журналіст медик

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Події в Україні

Командування Медичних сил ЗСУ отримало нового речника
Командування Медичних сил ЗСУ отримало нового речника
Путін змінив умови мобілізації на окупованих територіях
Путін змінив умови мобілізації на окупованих територіях
Атака «шахедів» на Кіровоградщину: пошкоджено промислові об’єкти (фото)
Атака «шахедів» на Кіровоградщину: пошкоджено промислові об’єкти (фото)
Ворожі дрони атакували дев'ять областей: Повітряні сили повідомили про збиті цілі
Ворожі дрони атакували дев'ять областей: Повітряні сили повідомили про збиті цілі
У Кривому Розі уламки безпілотника впали на дах багатоповерхівки
У Кривому Розі уламки безпілотника впали на дах багатоповерхівки
Авіація ЗСУ розгромила особовий склад та озброєння ворога
Авіація ЗСУ розгромила особовий склад та озброєння ворога

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
17K
Трамп відзначився скандальною заявою про Зеленського
14K
Блокада кордону: чому мовчать українці у Польщі
11K
Росіяни повідомили про знищення українського вертольота: розвідка розповіла, що трапилося
11K
Невизнане Придністров'я заявило про атаку на військову частину
11K
Великий піст 2024: традиції, календар харчування, правила та заборони
7096
Вибори у РФ: що росіяни писали на зіпсованих бюлетенях: фото

Новини

Опади, місцями ожеледиця: прогноз погоди на 18 березня
Сьогодні, 05:50
Початок Великого посту. Що відзначаємо 18 березня
Сьогодні, 00:00
Зеленський: У цій війні вирішується, чи вдасться Путіну розширити зону руїн у Європі та світі
Вчора, 20:30
В Україні 40 хвилин тривала масштабна повітряна тривога
Вчора, 20:18
Міненерго просить європейців збільшити можливості для експорту української електроенергії
Вчора, 14:21
Хмарно, місцями опади: прогноз погоди на 17 березня
Вчора, 06:30

Прес-релізи

У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
7 березня, 12:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua