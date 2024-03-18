Командування Медичних сил ЗСУ отримало нового речника

Журналіст ТСН і офіцер ЗСУ Станіслав Ясинський обійняв посаду речника Командування Медичних сил Збройних сил України

Журналіст та офіцер ЗСУ Станіслав Ясинський обійняв посаду речника Командування Медичних сил Збройних сил України. Про це Ясинський повідомив у Facebook.

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«Минулого тижня отримав форму. Офіцерського посвідчення ще нема, бо через таких як я брак бланків. Я звикаю прокидатися дуже рано, говорити «бажаю здоров'я» і відчувати причетність. Моя нова робота, тобто служба – в тих самих словах, що і стара, на 1+1. Я речник Командування Медичних сил Збройних Сил України, і тепер я робитиму все можливе, щоб відновити певну втрачену рівновагу. Рівновагу між культом смерті ворогів, що неймовірно потужний, і культом життя наших. Страх стати в стрій, відсутність дискурсу роблять лихо. Зустрітися поглядом з пораненим на милицях так боляче, що краще подивитися, як дрон врізається в чергового росіянина», – зазначив він.

За словами офіцера ЗСУ, його служба – «робити відомою роботу військових лікарів».

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«Їх декілька десятків тисяч, вони реальні кіборги, що колють, ріжуть, шиють і мотають. Рятуючи тисячі наших з вами. Я радий бути тут», – резюмував він.

Раніше повідомлялося, що новим речником Генштабу ЗСУ став засновник та головний редактор видання «Новинарня» Дмитро Лиховій. Раніше чоловік був у лавах українського війська в першій хвилі мобілізації 2014–2015 року та протягом року служив у 1-й танковій бригаді ЗСУ, був заступником командира зенітної ракетно-артилерійської батареї. Після того заснував «Новинарню» під гаслом «Новини України, що воює».

Триває 754-та доба широкомасштабної війни РФ проти України. Протягом минулої доби відбулося 72 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав 14 ракетних та 75 авіаційних ударів, здійснив 95 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення.