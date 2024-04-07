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Закон про мобілізацію: депутати завершили розгляд правок

Надія Карбунар
glavcom.ua
Закон про мобілізацію: депутати завершили розгляд правок
Олександр Федієнко на засіданні Комітету
фото з відкритих джерел

Комітет розглянув перегляд діагнозів осіб з інвалідністю, які отримані до 24 лютого 2022 року

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки остаточно фіналізував пропозиції до законопроєкту №10449 про мобілізацію. Про це повідомив член Комітету Олександр Федієнко.

«Кабінет військово зобовʼязаного так і залишився правом.

Проговорили про мотивацію та соціальний захист. Мова йде щодо грошових виплат за знищення чи захоплення озброєння та військової, бойової (спеціальної, спеціалізованої) техніки противника. Розмір встановлюється КМУ.

Пільги по іпотеці.

Пільги щодо купівлі ТЗ.

Перегляд діагнозів людей з інвалідністю, яка була встановлена після 24 лютого 2022 року.

Інші питання обговорювались у форматі консультацій», – зазначив Федієнко.

Закон про мобілізацію: депутати завершили розгляд правок фото 1

За його словами, порівняльна таблиця до законопроекту про мобілізацію буде готова незабаром.

«Тому Комітет взяв перерву у засіданні, та готовий одразу зібратись, як буде готова таблиця», – додав нардеп.

Раніше Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроєкт про удосконалення проведення мобілізації і військового обліку. Водночас у розділі «дати та стан проходження» зазначається, що проєкт закону одержано парламентом і передано на розгляд керівництва. Так, уряд пропонує змінити призовний вік з 27 до 25 років. А ще – встановити обмеження прав громадян, які ухиляються від взяття на військовий облік та проходження військової служби.

До слова, штрафи для громадян, які не з’являються за повісткою до ТЦК й іншим чином порушують закони про оборону, військовий обов’язок і військову службу, мобілізаційну підготовку та мобілізацію можуть збільшити до 204 тис. грн.

Як повідомлялося, Верховна Рада може розпочати розгляд законопроєкту про мобілізацію у другому читанні вже наступного тижня.

Теги: Верховна Рада озброєння 24 лютого обмеження

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