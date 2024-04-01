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Мобілізація: нардеп повідомив, чи запровадить Рада бронь для журналістів

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Мобілізація: нардеп повідомив, чи запровадить Рада бронь для журналістів
Як зазначив Юрчишин, є розуміння, «що мобілізація працівників медіа – це величезний козир, бо найкращі пресофіцери – це вихідці з медіа»
фото з відкритих джерел

Ярослав Юрчишин: «По-друге, в нас не розглядається інформаційний напрямок як окремий напрямок боротьби»

Бронювання для журналістів в Україні не передбачено. Інформаційний фронт не розглядається як окремий напрямок. Про це повідомив голова Комітету зі свободи слова Верховної Ради Ярослав Юрчишин в інтерв’ю «РБК-Україна». 

«Саме бронювання існує в інших важливих галузях, тобто до 50% робітників певних підприємств чи відомств можуть бути заброньовані. Але говорити про саме бронювання журналістів не доводиться з багатьох причин», – сказав він.

За його словами, по-перше, в Україні немає стільки мобілізаційного ресурсу, як в Росії, і «немає такої розкоші», де всі федеральні канали забронювали.

«По-друге, в нас не розглядається інформаційний напрямок як окремий напрямок боротьби. Інформаційний фронт як такий існує, але ми його ігноруємо. Ми сподіваємося на свідомість наших медіа», – додав депутат.

Як зазначив Юрчишин, є розуміння, «що мобілізація працівників медіа – це величезний козир, бо найкращі пресофіцери – це вихідці з медіа».

«І звісно вони набагато краще працюють з журналістами, і розуміють, що показувати, як показувати, що журналіст нам не ворог, а людина, яка прийде, покаже ваш напрямок, а потім на цей напрямок приїде додаткова амуніція, зброя і волонтерська допомога», – пояснив депутат.

Раніше в інтерв’ю «Главкому» голова економічного комітету Дмитро Наталух розповів, що бронювання від мобілізації за гроші необхідно для утримання Збройних сил України – фінансування тренувань громадян та фінансового забезпечення військових. 

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Теги: мобілізація журналіст війна

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