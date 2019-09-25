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    Суспільство

    Зеленський виступив на Генасамблеї ООН

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    Зеленський виступив на Генасамблеї ООН

    У виступі Зеленський говоритиме про місце України у світі та здивує неочікуваними меседжами - Офіс президента

    Президент Володимир Зеленський розпочав виступ на високих дебатах з трибуни Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку.

    Про це повідомляє Офіс президента на своїй сторінці у Facebook.

    Раніше в Офісі президента анонсували, що у виступі Зеленський говоритиме про місце України у світі та здивує неочікуваними меседжами.

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    Трансляція виступу доступна на сайті ООН.

    Нагадаємо, президент Володимир Зеленський перебуває у США з робочим візитом для участі в 74-й сесії Генеральної Асамблеї ООН.

    Як відомо, 24 вересня відбулося відкриття 74-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН.

    Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що Україна очікує, що президенти Володимир Зеленський і Дональд Трамп під час зустрічі у Нью-Йорку встановлять особистий контакт, обговорять очікування щодо двосторонніх відносин та їхні практичні аспекти.

    До слова, Володимир Зеленський повідомив, що вже зустрівся з Трампом.

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