Зеленський виступив на Генасамблеї ООН



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У виступі Зеленський говоритиме про місце України у світі та здивує неочікуваними меседжами - Офіс президента

Президент Володимир Зеленський розпочав виступ на високих дебатах з трибуни Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку.

Про це повідомляє Офіс президента на своїй сторінці у Facebook.

Раніше в Офісі президента анонсували, що у виступі Зеленський говоритиме про місце України у світі та здивує неочікуваними меседжами.

Трансляція виступу доступна на сайті ООН.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський перебуває у США з робочим візитом для участі в 74-й сесії Генеральної Асамблеї ООН.

Як відомо, 24 вересня відбулося відкриття 74-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН.

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що Україна очікує, що президенти Володимир Зеленський і Дональд Трамп під час зустрічі у Нью-Йорку встановлять особистий контакт, обговорять очікування щодо двосторонніх відносин та їхні практичні аспекти.

До слова, Володимир Зеленський повідомив, що вже зустрівся з Трампом.