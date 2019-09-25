Зеленський заявив, що його розмова із Трампом є «конфіденційною»
Коли його запитали, чи хоче він, щоб була оприлюднена стенограма дзвінка з Трампом, Зеленський відповів: «Подивимося»
Президент Володимир Зеленський заявив американським журналістам, що його розмова із Дональдом Трампом є «приватною і конфіденційною».
Про це він сказав CNN.
Телеканал зазначає, що Зеленський не став відповідати, чи пов’язує він затримку військової допомоги США Україні з вимогою розслідування щодо колишнього віцепрезидента Джо Байдена.
Натомість Зеленський сказав, що його розмови з президентом Дональдом Трампом є «приватними і конфіденційними».
Коли його запитали, чи хоче він, щоб була оприлюднена стенограма дзвінка, Зеленський відповів: «Подивимося».
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що отримав формальну згоду української сторони на оприлюднення повної стенограми розмови з Володимиром Зеленським - аби довести, що не тиснув на свого українського колегу.
Як відомо, що один з основних претендентів на висування у президенти США 2020 року від Демократів Джозеф Байден відреагував на скандал щодо нібито тиску президента США Дональда Трампа на президента України з вимогою розслідувати дії його сина та вимагає оприлюднити розшифровку розмови.
Як повідомляли ЗМІ, президент США, його адвокат Руді Джуліані і, можливо, низка інших осіб намагалися змусити український уряд підтримати кампанію з переобрання Трампа.
Джерело: Європейська правда