Зеленський відреагував на стрілянину під Харковом



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На трасі Київ-Харків невідомі розстріляли автобус

Зеленський подякував поліції за швидкий результат із затриманням підозрюваних

Президент Володимир Зеленський відреагував на стрілянину під Харковом. Він подякував поліції за швидкий результат із затриманням підозрюваних.

Про це повідомляє пресслужба президента.

«Дякую поліції за швидкий результат із затриманням підозрюваних у стрілянині на Харківщині, де група озброєних молодиків скоїла напад на автобус. Така ефективність повинна стати нормою. По–перше, суспільство має згадати, що в державі є поліція і є Закон. А громадянин – отримати відчуття захищеності», – заявив Зеленський.

Він зазначив, що ані належність до певних політичних сил, ані прихильність до різних ідеологій, віросповідань, поглядів тощо, якщо це не заборонено законодавством, не повинні бути виправданням злочинів.

«По–друге, саме безкарність породжує вседозволеність, а отже, розслідування у таких справах повинне відбуватися якомога швидше, а суди повинні ухвалювати рішення, керуючись виключно буквою Закону, а не політичною кон’юнктурою. Ми десятиріччями слухали гасло «Закон – один для всіх». Але бачимо, до чого призводять порожні обіцянки! Безліч правоохоронних органів зосередили увагу на економічних та корупційних злочинах, боротьба з якими, звичайно, важлива, але ми не повинні допустити повернення до «лихих 90–х» із зухвалими розбірками на вулицях. Тому гучні слова повинні нарешті перетворюватися на результат, а винні – отримувати реальне покарання», – резюмував президент.

Нагадаємо, повідомлення про пригоду на автодорозі в районі міста Люботина надійшло до поліції близько 19:10. За адресою терміново вирушили керівництво обласного главку поліції та слідчо-оперативна група Люботинського ВП.

З’ясовано, що поблизу міста Люботин Харківського району Харківської області на автодорозі невідомі автомобілем «Міцубісі» заблокували рух мікроавтобуса «Мерседес», у якому перебували представники громадської організації, та змусили його зупинитися. Після цього з автомобіля «Міцусібі» вийшло декілька осіб й з травматичної зброї обстріляли вказаний мікроавтобус, після чого втекли на своєму автомобілі.

Інформація за фактом події внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Усі обставини встановлюються.

Міністр внутрішніх справ заявив, що поліція затримала прихильників різних політичних сил, які влаштували сутички зі стріляниною на трасі Київ - Харків.