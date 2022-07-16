Зеленський у зверненні закликав не вірити вкидам Росії (відео)

Президент записав звернення наприкінці 143-го дня повномасштабного вторгнення окупантів

Президент Володимир Зеленський заявив, що масових ракетних обстрілів України росіянами під вечір суботи, 16 липня не було. Подібні повідомлення в соцмережах виявилися фейками. Про це глава держави сказав у своєму традиційному зверненні до українців.

У зверненні він акцентував на тому, що ми повинні бути дуже обережними та обачними навіть у сприйнятті інформаційного поля. Адже навіть у цей день була демонстрація потреби бути обережним із тим, що ми поширюємо. Багатьох людей налякав фейк про масований російський ракетний удар по Україні.

«Скільки нервів псується щоденним тиражуванням страшилок від російських пропагандистів і посадовців. Скільки проблем українці створюють самі для себе, довіряючи будь-якому анонімному джерелу. Це набуває іноді нездорових форм», – сказав президент.

«Іноді інформаційна зброя може зробити більше, ніж зброя звичайна. Очевидно, що будь-якими ракетами й артилерією Росії не вдасться зламати нашу єдність і збити нас зі своєї дороги. І так само очевидним має бути й те, що українську єдність не зламати брехнею чи залякуванням, фейками чи теоріями змови», – сказав Зеленський.

ВІн нагадав, що цього дня 32 роки тому була ухвалена Декларація про державний суверенітет України.

«Декларація відновила традицію українського державотворення, і саме на її основі згодом був ухвалений Акт проголошення незалежності України. І сьогодні, коли наш народ воює за незалежність, ми – у своєму праві в усіх сенсах цього слова – історично, політично, культурно і, що важливо, юридично. Зокрема й на цьому базується впевненість нашого народу в перемозі», – заявив президент.

Зеленський запевнив, що Україна вистоїть й переможе.

«Відвоюємо своє й відбудуємо нормальне життя. Ми зробимо це разом – тільки так це можливо. Це можливо тільки без взаємопоборювання. Це наш обов’язок перед усіма поколіннями нашого народу, які боролися за свободу й суверенність для України», – зазначив глава держави.

Як повідомлялося, кількість жертв ракетного удару по Вінниці зросла до 24 загиблих.

Нагадаємо, 14 липня росіяни вдарили по центру Вінниці крилатими ракетами «Калібр», запустивши їх із підводного човна в акваторії Чорного моря. Повідомлялося про 23 загиблих і 83 постраждалих, у яких складні поранення та опіки. Серед жертв троє дітей: чотирирічна дівчинка та двоє хлопчиків семи та восьми років. Зокрема, під час російської атаки на центр Вінниці загинула Вікторія Рекута і її семирічний син Максим Жарій. Вони приїхали в клініку до Вінниці з села Мала Мочулка. Також загинула маленька дівчинка Ліза, за життя її мами Ірини зараз борються медики.

Оприлюднено відео, зняте з висоти пташиного польоту, з масштабами руйнувань у центрі Вінниці.

Читайте також: