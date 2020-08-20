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    Вінничани привезли «золото» з чемпіонату України з веслувального слалому

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    Вінничани привезли «золото» з чемпіонату України з веслувального слалому

    Спортсмени Вінницької області гідно представили регіон на змаганнях

    Нещодавно у с. Мигія (Миколаївська обл.) відбувся чемпіонат України з веслувального слалому серед молоді до 23 років. У змаганнях взяли участь спортсмени з Вінницької міської дитячо-юнацької спортивної школи №2.
    Перші місця посіли вихованці МДЮСШ №2 Валентин Комар, Кирило Кушнір (категорія С-1Ч)/ У категорії С-2МІХ «золото» отримали Валентин Комар та Вікторія Криштафович. А у 3хК-1Ж – Валентин Комар, Кирило Кушнір та Сергій Совко.
    Поліщук Богдан, Артюнін Денис та Панченко Георгій посіли перше місце у категорії 3хК-1Ч.
    У МДЮСШ №2 функціонують відділення із п’яти видів спорту:  веслувального слалому, веслування на байдарках та каное, спортивного орієнтування, радіоспорту, тхеквондо (ВТФ), веслування на човнах «Дракон».
    спорт чемпіонат України веслування вінничани
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