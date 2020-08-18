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    В Одесі назвали переможців велогонки «Odessa Grand Prix»

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    В Одесі назвали переможців велогонки «Odessa Grand Prix»

    В Одесі назвали переможців велогонки «Odessa Grand Prix»

    15-16 серпня 2020 року в Одесі відбулася велосипедна гонка «Odessa Grand Prix».

    Протягом двох днів спортсмени зі всієї України змагалися в швидкості вулицями історичної частини міста. У змаганнях взяли участь 50 велосипедистів.

    За результатами змагань були визначені переможці та призери в різних категоріях.

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    В Одесі назвали переможців велогонки «Odessa Grand Prix»
    В Одесі назвали переможців велогонки «Odessa Grand Prix»
    В Одесі назвали переможців велогонки «Odessa Grand Prix»
    В Одесі назвали переможців велогонки «Odessa Grand Prix»
    В Одесі назвали переможців велогонки «Odessa Grand Prix»
    В Одесі назвали переможців велогонки «Odessa Grand Prix»
    В Одесі назвали переможців велогонки «Odessa Grand Prix»
    В Одесі назвали переможців велогонки «Odessa Grand Prix»
    В Одесі назвали переможців велогонки «Odessa Grand Prix»
    В Одесі назвали переможців велогонки «Odessa Grand Prix»

    Переможці та призери 1-го дня в категоріях:

    жінки:

    • Бандрівська Катерина - 1 місце;
    • Савіна Катерина - 2 місце.

    чоловіки 60+:

    • Наріжний Валерій - 1 місце;
    • Личко Сергій - 2 місце;
    • Вахромеєв Микола - 3 місце.

    М2 (чоловіки 40-59 років):

    • Гладкий Андрій -1 місце;
    • Галицький Віктор - 2 місце;
    • Фомічов Іван - 3 місце.

    М1 (чоловіки 16-39 років):

    • Суруткович Олександр -1 місце;
    • Рудой Станіслав - 2 місце;
    • Асадов Ельчин - 3 місце.

    Переможці та призери 2-го дня (кільцева гонка) в категоріях:

    жінки:

    • Бандрівська Катерина - 1 місце;

    чоловіки 60+:

    • Наріжний Валерій - 1 місце;
    • Вахромеєв Микола - 2 місце;
    • Савенко Георгій - 3 місце.

    М2 (чоловіки 40-59 років):

    • Гладкий Андрій -1 місце;
    • Фомичов Іван - 2 місце;
    • Галицький Віктор - 3 місце.

    М1 (чоловіки 16-39 років):

    • Асадов Ельчин -1 місце;
    • Сурудкович Олександр - 2 місце;
    • Рудой Станіслав - 3 місце.

    Переможці та призери змагань були нагороджені медалями та грамотами.

    спорт Одеса велогонка
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