В Одесі назвали переможців велогонки «Odessa Grand Prix»



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В Одесі назвали переможців велогонки «Odessa Grand Prix»

15-16 серпня 2020 року в Одесі відбулася велосипедна гонка «Odessa Grand Prix».

Протягом двох днів спортсмени зі всієї України змагалися в швидкості вулицями історичної частини міста. У змаганнях взяли участь 50 велосипедистів.

За результатами змагань були визначені переможці та призери в різних категоріях.

Переможці та призери 1-го дня в категоріях:

жінки:

Бандрівська Катерина - 1 місце;

Савіна Катерина - 2 місце.

чоловіки 60+:

Наріжний Валерій - 1 місце;

Личко Сергій - 2 місце;

Вахромеєв Микола - 3 місце.

М2 (чоловіки 40-59 років):

Гладкий Андрій -1 місце;

Галицький Віктор - 2 місце;

Фомічов Іван - 3 місце.

М1 (чоловіки 16-39 років):

Суруткович Олександр -1 місце;

Рудой Станіслав - 2 місце;

Асадов Ельчин - 3 місце.

Переможці та призери 2-го дня (кільцева гонка) в категоріях:

жінки:

Бандрівська Катерина - 1 місце;

чоловіки 60+:

Наріжний Валерій - 1 місце;

Вахромеєв Микола - 2 місце;

Савенко Георгій - 3 місце.

М2 (чоловіки 40-59 років):

Гладкий Андрій -1 місце;

Фомичов Іван - 2 місце;

Галицький Віктор - 3 місце.

М1 (чоловіки 16-39 років):

Асадов Ельчин -1 місце;

Сурудкович Олександр - 2 місце;

Рудой Станіслав - 3 місце.

Переможці та призери змагань були нагороджені медалями та грамотами.