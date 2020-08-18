В Одесі назвали переможців велогонки «Odessa Grand Prix»
В Одесі назвали переможців велогонки «Odessa Grand Prix»
15-16 серпня 2020 року в Одесі відбулася велосипедна гонка «Odessa Grand Prix».
Протягом двох днів спортсмени зі всієї України змагалися в швидкості вулицями історичної частини міста. У змаганнях взяли участь 50 велосипедистів.
За результатами змагань були визначені переможці та призери в різних категоріях.
Переможці та призери 1-го дня в категоріях:
жінки:
- Бандрівська Катерина - 1 місце;
- Савіна Катерина - 2 місце.
чоловіки 60+:
- Наріжний Валерій - 1 місце;
- Личко Сергій - 2 місце;
- Вахромеєв Микола - 3 місце.
М2 (чоловіки 40-59 років):
- Гладкий Андрій -1 місце;
- Галицький Віктор - 2 місце;
- Фомічов Іван - 3 місце.
М1 (чоловіки 16-39 років):
- Суруткович Олександр -1 місце;
- Рудой Станіслав - 2 місце;
- Асадов Ельчин - 3 місце.
Переможці та призери 2-го дня (кільцева гонка) в категоріях:
жінки:
- Бандрівська Катерина - 1 місце;
чоловіки 60+:
- Наріжний Валерій - 1 місце;
- Вахромеєв Микола - 2 місце;
- Савенко Георгій - 3 місце.
М2 (чоловіки 40-59 років):
- Гладкий Андрій -1 місце;
- Фомичов Іван - 2 місце;
- Галицький Віктор - 3 місце.
М1 (чоловіки 16-39 років):
- Асадов Ельчин -1 місце;
- Сурудкович Олександр - 2 місце;
- Рудой Станіслав - 3 місце.
Переможці та призери змагань були нагороджені медалями та грамотами.