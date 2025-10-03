Боронив Україну з березня 2022 року. Згадаймо Дмитра Россоху

13 березня 2022 року Дмитро Россоха вже був на навчальному полігоні

Упродовж трьох років Дмитро Россоха безперервно служив у війську

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Дмитра Россоху.

35-річний солдат Дмитро Россоха загинув під час бою на дніпропетровському напрямку 9 червня 2025 року. Поховати воїна рідні та побратими змогли лише 30 вересня. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Рівненську міську раду.

Дмитро Россоха народився 8 листопада 1989 року у Рівному. Навчався у загальноосвітній школі №23 міста Рівного, після чого здобув фах у Рівненському технічному фаховому коледжі НУВГП.

На початку повномасштабного вторгнення, у березні 2022 року, Дмитро Россоха добровільно вирушив до центру комплектування фото: Рівненська міська рада/Facebook

Понад 15 років працював у сфері ремонту та фарбування автомобілів – любив свою справу й доводив кожне авто до досконалості.

На початку повномасштабного вторгнення, у березні 2022 року, Дмитро добровільно вирушив до центру комплектування та вже 13 березня перебував на полігоні. Упродовж трьох років безперервно служив, не нарікаючи на труднощі й небезпеку, завжди наголошував, що робить це заради родини та України.

35-річний солдат Дмитро Россоха загинув на дніпропетровському напрямку 9 червня 2025 року у бою за Батьківщину.

Траурний портрет захисника України Дмитра Россохи фото: Рівненська міська рада/Facebook

4 фото На весь екран





Після заупокійної служби у Свято-Миколаївському Городоцького жіночому монастирі воїна поховали на Алеї Героїв кладовища «Нове» у Рівному фото: Рівненська міська рада/Facebook

30 вересня 2025 року після заупокійної служби у Свято-Миколаївському Городоцького жіночому монастирі воїна поховали на Алеї Героїв кладовища «Нове» у Рівному.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.