Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Боронив Україну з березня 2022 року. Згадаймо Дмитра Россоху

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Боронив Україну з березня 2022 року. Згадаймо Дмитра Россоху
13 березня 2022 року Дмитро Россоха вже був на навчальному полігоні
колаж: glavcom.ua

Упродовж трьох років Дмитро Россоха безперервно служив у війську

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Дмитра Россоху.

35-річний солдат Дмитро Россоха загинув під час бою на дніпропетровському напрямку 9 червня 2025 року. Поховати воїна рідні та побратими змогли лише 30 вересня. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Рівненську міську раду.

Дмитро Россоха народився 8 листопада 1989 року у Рівному. Навчався у загальноосвітній школі №23 міста Рівного, після чого здобув фах у Рівненському технічному фаховому коледжі НУВГП.

На початку повномасштабного вторгнення, у березні 2022 року, Дмитро Россоха добровільно вирушив до центру комплектування
На початку повномасштабного вторгнення, у березні 2022 року, Дмитро Россоха добровільно вирушив до центру комплектування
фото: Рівненська міська рада/Facebook

Понад 15 років працював у сфері ремонту та фарбування автомобілів – любив свою справу й доводив кожне авто до досконалості.

На початку повномасштабного вторгнення, у березні 2022 року, Дмитро добровільно вирушив до центру комплектування та вже 13 березня перебував на полігоні. Упродовж трьох років безперервно служив, не нарікаючи на труднощі й небезпеку, завжди наголошував, що робить це заради родини та України.

35-річний солдат Дмитро Россоха загинув на дніпропетровському напрямку 9 червня 2025 року у бою за Батьківщину.

Траурний портрет захисника України Дмитра Россохи
Траурний портрет захисника України Дмитра Россохи
фото: Рівненська міська рада/Facebook
4 фото
На весь екран
Після заупокійної служби у Свято-Миколаївському Городоцького жіночому монастирі воїна поховали на Алеї Героїв кладовища «Нове» у Рівному
фото: Рівненська міська рада/Facebook

30 вересня 2025 року після заупокійної служби у Свято-Миколаївському Городоцького жіночому монастирі воїна поховали на Алеї Героїв кладовища «Нове» у Рівному.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: хвилина мовчання пам'ять військові

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Суспільство

Боронив Україну з березня 2022 року. Згадаймо Дмитра Россоху
Боронив Україну з березня 2022 року. Згадаймо Дмитра Россоху
В Україні хмарно з проясненнями та без опадів: погода на 3 жовтня 2025
В Україні хмарно з проясненнями та без опадів: погода на 3 жовтня 2025
Стало відомо, скільки українців віком 18-22 років виїхало до Польщі
Стало відомо, скільки українців віком 18-22 років виїхало до Польщі
3 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
3 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
У Пермському краї РФ горить хімічний завод «Азот» (відео)
У Пермському краї РФ горить хімічний завод «Азот» (відео)
Житомир: у гуртожитку спалахнула пожежа, студенти отруїлися чадним димом
Житомир: у гуртожитку спалахнула пожежа, студенти отруїлися чадним димом

Новини

Міненерго пояснило, скільки часу Запорізька АЕС протримається на резервному живленні
1 жовтня, 19:19
«Нас били за те, що в камері були зайві шкарпетки». Свідчення українських полонених з мордовської колонії
30 вересня, 04:00
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 29 вересня
29 вересня, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 28 вересня
28 вересня, 06:32
В Україні без опадів: прогноз погоди на 27 вересня
27 вересня, 06:01
В Україні невелика хмарність, без опадів: прогноз погоди на 26 вересня
26 вересня, 05:59

Прес-релізи

Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
30 вересня, 19:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua