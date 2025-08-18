Загинув у збитому бойовиками вертольоті Мі-8 на Карачуні. Згадаймо Дмитра Шингура

З весни 2014 року Дмитро Шингур у складі екіпажу вертольоту виконував завдання із доставлення вантажів та особового складу в зоні проведення АТО

Дмитро Шинтур вивозив поранених із зони бойових дій, брав участь у порятунку колег-військових та цивільного населення

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Дмитра Шингура.

Дмитро загинув 24 червня 2014 року біля гори Карачун від прямого потрапляння у вертоліт ракети із ПЗРК. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Воскресенську об'єднану територіальну громаду.

Народився Дмитро Шингур 21 липня 1981 року у Новопскові на Луганщині, в родині військового льотчика. Зростав разом зі старшим на сім років братом Сергієм. Родина часто переїжджала, 1991 року, коли полк батька вивели з Угорщини, Шингури опинилася у Вапнярці на Вінниччині, де прожили 12 років. У Вапнярці Дмитро закінчив школу, а коли батько вийшов на пенсію – переїхали на Запоріжжя, у село Кінські Роздори Пологівського району. В дитинстві брати мріяли бути пожежниками та десантниками, однак у старших класах остаточно визначилися з майбутньою професією військових льотчиків.

У 2006 році Дмитро закінчив Харківське льотне училище та розпочав службу в авіаційній бригаді у місті Броди, в одній ескадрильї зі старшим братом Сергієм Шингуром. Брав участь у миротворчій місії ООН в Ліберії у складі українського миротворчого контингенту, пройшов кілька ротацій.

Капітан, штурман вертолітної ланки вертолітної ескадрильї 16-ї окремої бригади армійської авіації 8-го армійського корпусу Сухопутних військ Збройних сил України, в/ч А2595, м. Броди Дмитро Шингур у зв'язку з російською збройною агресією проти України з весни 2014 у складі екіпажу вертольота виконував завдання із доставлення вантажів та особового складу в зоні проведення антитерористичної операції. Вивозив поранених із зони бойових дій, перевозив на борту лікарів, медикаменти, харчі та зброю, постійно брав участь у порятунку колег-військових та цивільного населення.

Обставини загибелі

24 червня екіпаж вертольота Мі-8МТ («63-й жовтий»), під командуванням підполковника Андрія Бєлкіна, доправив вантаж в район Слов'янська і забрав групу фахівців Служби безпеки України, які встановлювали телекомунікаційне обладнання в зоні проведення АТО. Після зльоту з гори Карачун близько 17:10 вертоліт був збитий російськими терористами з переносного зенітно-ракетного комплексу. Внаслідок влучення ракети вертоліт вибухнув і впав поблизу села Новоселівка (на той час – Красноармійське) Слов'янського району, почалася пожежа з детонуванням боєкомплекту. Всі дев'ять чоловік, які були на борту, загинули: командир екіпажу підполковник Андрій Бєлкін, борттехнік майор Руслан Мазунов, штурман капітан Дмитро Шингур; четверо співробітників СБУ – підполковник Володимир Шкіра, майор Ігор Горбенко, старший лейтенант Олександр Петрищук, старший прапорщик Марк Шпак та двоє спецпризначенців Третього Кіровоградського полку старші солдати Олексій Волохов і Олександр Кондаков.

О 17:07 було зроблено доповідь керівництву АТО про зліт, а о 17:10 вже надійшла доповідь про падіння вертольота. За свідченнями очевидців, озброєна група терористів чекала на зліт вертольота. Бойовики пересувалася на двох легкових автівках та мікроавтобусі. Після пуску ракети з ПЗРК, вони втекли у напрямку найближчого населеного пункту Билбасівка, що поблизу Слов'янська.

Упізнання проводилось за експертизою ДНК. 4 липня тіла льотчиків доставили літаком на аеродромі в Конюшкові, після чого з ними попрощались у Бродах, в клубі військової частини.

Похований Дмитро Шингур у селі Кінські Роздори Пологівського району Запорізької області, де живуть батьки. Посмертно присвоєне військове звання майора.

У Дмитра Шингура залишились батьки Василь Іванович та Олександра Дмитрівна, брат Сергій – учасник АТО, дружина та двоє дітей: син Дмитро 2007 року народження та донька Діана 2011 року народження.

Нагороди

Дмитро Шингур нагороджений орденом Богдана Хмельницького III ст. – за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України (19.07.2014, посмертно. Також серед нагород воїна: медаль «15 років Збройним силам України», медаль «За сумлінну службу» III ст, пам'ятний нагрудний знак «Воїн-миротворець» та дві медалі ООН.

Вшанування пам'яті

У травні 2015 в авіаційній військовій частині у Бродах відкрито меморіал військовим льотчикам, які загинули в районі Слов'янська 2 травня та 24 червня 2014 року. Військовослужбовці бригади відкрили 8 стел Алеї Слави, вкритих парашутами, з іменами та портретами полеглих товаришів.

24 червня 2015 біля гори Карачун на місці падіння збитого терористами гелікоптера Мі-8МТ встановили пам'ятний знак дев'ятьом загиблим захисникам.

У серпні 2017 на місці загибелі екіпажу гелікоптера Мі-8МТ встановили пам'ятний хрест з іменами бродівських льотчиків.

У селі Кінські Роздори на Запоріжжі на будівлі сільської ради встановлено меморіальну дошку на честь Дмитра Шингура.

«Главком» долучається до хвилини мовчання.