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Мав маленьку донечку і мріяв про подорожі Україною. Згадаймо Миколу Давиденка

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Мав маленьку донечку і мріяв про подорожі Україною. Згадаймо Миколу Давиденка
Микола Давиденко поліг під час виконання бойового завдання на Донеччині
колаж: glavcom.ua

Воїн загинув на наступний день після дня народження

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Миколу Давиденка.

Микола Давиденко загинув 10 лютого під час виконання бойового завдання на Покровському напрямку Донеччини. Про це повідомив міський голова Ірпеня Олександр Маркушин.

Микола народився 9 лютого 1996 року у Михайлівці-Рубежівці. За фахом – психолог. Позитивна людина, яка любила життя. Обожнював працювати з дітьми – до служби у ЗСУ вчив малюків кататися на роликах.

Микола Давиденко за фахом – психолог, обожнював працювати з дітьми – до служби у ЗСУ вчив малюків кататися на роликах
Микола Давиденко за фахом – психолог, обожнював працювати з дітьми – до служби у ЗСУ вчив малюків кататися на роликах
фото:Олександр Маркушин/Facebook

«Хлопець мріяв про подорожі Україною. До лав війська мобілізувався торік – постійно казав, як сильно йому пощастило з побратимами та командуванням», – написав Маркушин. 

За словами Маркушина. Микола долучився до війська торік, був командиром взводу, про командування та побратимів казав, що йому неймовірно пощастило з бойовим колективом.

До лав війська Микола Давиденко мобілізувався торік, постійно казав, як сильно йому пощастило з побратимами та командуванням
До лав війська Микола Давиденко мобілізувався торік, постійно казав, як сильно йому пощастило з побратимами та командуванням
фото: Олександр Маркушин/Facebook

9 лютого Миколі виповнилося 29 років. А 10 лютого воїн загинув під час виконання бойового завдання на Донеччині.

З героєм, який віддав життя за Україну, попрощалися у Михайлівці-Рубежівці 18 лютого. 

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Прощання із Миколою Давиденком у Михайлівці-Рубежівці
фото: Олександр Маркушин/Facebook

У захисника залишилась маленька донечка, мама, тато, вітчим, брат, бабуся. 

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: війна незалежність українці хвилина мовчання

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