На тимчасово окупованій Луганщині росіяни відбирають житло у людей, які не отримали паспорт РФ

На тимчасового окупаних територіях Луганщини, російські окупанти відбирають житло у місцевих жителів, які не отримали російський паспорт. Про це повідомляє Центр нацспротиву.

Повідомляється, що на тимчасово захопленій РФ Луганщині колаборанти розшукують місцевих з обмеженими фізичними можливостями, щоб відібрати житло.



«Так званий путінський «народний фронт» на тимчасово окупованій Луганщині вишукує людей з обмеженими фізичними можливостями і «націоналізовує» їхнє житло. Приводом для позбавлення права на приватну власність є відсутність російського паспорта», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що росіяни дають можливість вибрати змінити громадянство та отримати російський паспорт, тоді ж місцеві залишаються у своїй домівці.

Нещодавно таким шантажем паспортизували 72-річну мешканку з інвалідністю в тимчасово окупованому Луганську. Жінка не може пересуватися самостійно, тож стала заручником ситуації, коли без її згоди та відома вона стала росіянкою.

Раніше ми писали, що у Росії 5 лютого 2025 року набирає чинності новий закон «Про правове становище іноземних громадян у РФ». Згідно з ним, українці, які на тимчасово окупованих територіях не отримали російський паспорт та не змінили громадянство, не зможуть узаконити свої стосунки.

Також з 5 лютого 2025 року на тимчасово захоплених територіях України запрацює так званий реєстр контрольованих осіб, до якого ворог заносить українців без паспорта РФ.

Якщо до реєстру внесуть дані про українця, який не отримав паспорт РФ, то йому доведеться виїхати з населеного пункту або отримати правову підставу для проживання. Також мешканцям ТОТ без паспорта РФ заборонять користуватися банками, реєструвати нерухомість, керувати транспортом, одружуватися.