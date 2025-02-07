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Карта бойових дій в Україні станом на 7 лютого 2025 року

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Карта бойових дій в Україні станом на 7 лютого 2025 року
Ситуація на фронті 7 лютого
фото: Генштаб ЗСУ

Протягом минулої доби відбулось 89 бойових зіткнень

Російські загарбники завдали трьох ракетних та 65 авіаційних ударів, застосувавши чотири ракети та 65 КАБ. Крім цього, росіяни залучили для ураження 1105 дронів-камікадзе та здійснили понад чотири тисячі обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Карта бойових дій в Україні станом на 7 лютого 2025 року фото 1

Новини війни в Україні

Загалом від початку минулої доби відбулося 89 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

На Харківському напрямку 

Наші війська відбили одну атаку противника в районі Вовчанська.

Карта бойових дій в Україні станом на 7 лютого 2025 року фото 2

На Куп'янському напрямку

Противник проводив п’ять штурмів позицій наших оборонців у районах Лозової, Нової Кругляківки, Петропавлівки та Загризового. Українські захисники відбили всі ворожі атаки.

Карта бойових дій в Україні станом на 7 лютого 2025 року фото 3

На Лиманському напрямку

Протягом минулої доби російські загарбники 18 разів атакували позиції українців неподалік Зеленого Гаю, Копанок, Новосергіївки, Греківки, Нового, Зеленої Долини, Новолюбівки, Катеринівки, Ямполівки, Тернів та Колодязів.

Карта бойових дій в Україні станом на 7 лютого 2025 року фото 4

На Краматорському напрямку

 Керованими авіаційними бомбами ворог атакував Бондарне.

Карта бойових дій в Україні станом на 7 лютого 2025 року фото 5

На Торецькому напрямку

Росіяни 13 разів атакували позиції сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти сконцентрували поблизу Диліївки та Торецька. На даний час продовжуються чотири боєзіткнення.

Карта бойових дій в Україні станом на 7 лютого 2025 року фото 6

На Покровському напрямку

Протягом минулої доби, на Покровському напрямку загарбницькі підрозділи 28 разів намагалися прорвати нашу оборону неподалік населених пунктів Зелене Поле, Новоторецьке, Покровськ, Піщане, Удачне, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Котлярівка, Успенівка, Дачне, Андріївка та Шевченко. Дотепер триває три боєзіткнення. Авіаудару двома керованими бомбами зазнав населений пункт Новоолександрівка.

Противник зазнає значних втрат. Українські воїни знешкодили 148 окупантів, 81 з них – безповоротно. Також знищено один танк, вісім автомобілів, антену управління БпЛА, одну артилерійську систему, також пошкоджено танк, багатоцільовий транспортер, самохідну гаубицю та гармату ворога.

Карта бойових дій в Україні станом на 7 лютого 2025 року фото 7

На Новопавлівському напрямку

Ворог сім разів атакував поблизу Лисівки, Костянтинополя та Роздольного. Успіху не мав. Завдавав авіаційних ударів некерованими ракетами по населеному пункту Новосілка та скинув два КАБи в районі Одрадного.

Карта бойових дій в Україні станом на 7 лютого 2025 року фото 8

На Курському напрямку

Протягом минулої доби на цьому напрямку відбулось п’ять боєзіткнень.

Карта бойових дій в Україні станом на 7 лютого 2025 року фото 9

На Оріхівському, Гуляйпільському та Придніпровському напрямках ворог наступальних дій не проводив.

За професійну бойову роботу відзначено воїнів 118-ї окремої механізованої бригади, 406-ї окремої артилерійської бригади, які стійко стримують навалу переважаючих сил противника.
 

Нагадаємо, триває 1080-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: окупанти Генштаб ворог росіяни Покровськ ЗСУ війна

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Карта бойових дій в Україні станом на 7 лютого 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 7 лютого 2025 року
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