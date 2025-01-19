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Російські війська просунулися поблизу шести населених пунктів на Донеччині – DeepState

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Російські війська просунулися поблизу шести населених пунктів на Донеччині – DeepState
Триває 1061-й день повномасштабної війни
фото з відкритих джерел

Окупанти знову просунулись на Донеччині 

Аналітики DeepState оновили мапу бойових дій.

Згідно із нею, окупанти просунулись в Котлиному, Удачному, біля Новоандріївки, Сухих Ялів, Времівки та Великої Новосілки, що на Донеччині.

Також аналітики повідомляли, що ворог активізувався на сході та півночі Великої Новосілки. Противник проводить штурмові дії в районі молокозаводу, АЗС, гуртожитку та аеродрому.

Нагадаємо, що триває 1061-й день війни.

Протягом минулої доби відбулося 176 бойових зіткнень. Найбільша кількість боїв відбулася Покровському напрямку.

Російські терористи завдали чотирьох ракетних та 22 авіаційних ударів, залучивши шість ракет та скинувши 30 керованих авіаційних бомб. Крім цього, ворогом задіяв 817 дронів-камікадзе та здійснив понад 4300 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. 

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Теги: Донеччина окупанти війна росіяни

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