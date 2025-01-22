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Запобіжні заходи топвійськовим, підвищення тарифів lifecell. Головне за 22 січня

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Запобіжні заходи топвійськовим, підвищення тарифів lifecell. Головне за 22 січня
фото з відкритих джерел

Командувачам інкримінують службову недбалість під час оборони Харківщини

Запобіжні заходи топвійськовим, Північна Корея відправить нову групу військових на Курщину, на Київщині зловмисники викрали однорічну дитину за вигадані борги. «Главком» склав добірку новин 22 січня, щоб ви були в курсі головних подій:

Запобіжні заходи топвійськовим

Печерський райсуд обрав запобіжний захід полковнику Іллі Лапіну у справі про неналежну оборону Харківщини. Його взято під варту. Також суд оголосив запобіжний захід колишньому командирові 125-ї окремої бригади Тероборони Артурові Горбенку. Його відправили під варту на два місяці з правом внести заставу у 25 млн грн.

Державне бюро розслідувань знову затримало екскомандира оперативно-тактичного угруповання «Харків» Юрія Галушкіна. Раніше суд арештував бригадного генерала на 60 діб з можливістю застави в 5 млн грн за підозрою в неналежній обороні Харківщини. Згодом за Галушкіна було внесено заставу.

Крім того, суд обрав запобіжний захід екскомандиру 155-ї механізованої бригади «Анна Київська» Дмитру Рюмшину – тримання під вартою з альтернативою застави у 90 млн грн.

На Київщині зловмисники викрали однорічну дитину за вигадані борги

20 січня вночі у селі Софіївська Борщагівка Бучанського району двоє чоловіків викрали малолітню дитину, а матір зачинили у квартирі, забравши з собою її мобільний телефон.

Правоохоронці встановили, що у квартиру жінки, яка виховує дитину самотужки, зайшли знайомі чоловіки. Їм стало відомо про грошові заощадження потерпілої. Зловмисники вимагали повернути уявний борг у сумі $200 тис. Однак розуміючи, що жінка не визнає себе «боржницею», чоловіки викрали її малолітню дитину.

Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі.

Мобільний оператор lifecell анонсував підвищення тарифів

Вартість тарифів третього за кількістю абонентів оператора lifecell підніметься у лютому. Основною причиною генеральний директор DVL назвав зростання вартості електроенергії. За його словами, зростання вартості електроенергії відчули всі оператори. За минулий рік вона виросла майже вдвічі, а на цей рік lifecell закладає 2,3 млрд грн витрат на це.

Перегляд цін не буде стосуватися нових клієнтів, які перенесли свій номер до lifecell з грудня, оскільки вони мали можливість зафіксувати вартість тарифу до кінця року.

Північна Корея відправить нову групу військових на Курщину

Північна Корея планує протягом двох місяців направити додаткових військових на підкріплення росіян у Курську область. Про це повідомляє The New York Times із посиланням на високопоставленого американського чиновника.

Військові КНДР використовують специфічну тактику і прийоми ведення бою. Наприклад, під час атаки безпілотника вони відправляють одного солдата як приманку, щоб інші могли знищити БпЛА.

Крім того, пораненим північнокорейським військовим наказано підривати гранату, щоб уникнути полону. Для цього вони тримають гранату під шиєю, утримуючи чеку рукою, поки до них наближаються українські бійці.

Суд обрав запобіжний захід одному з кривдників 12-річної дівчини у Білій Церкві

Суд обрав запобіжний захід неповнолітньому за катування та вимагання грошей у 12-річної дитини в Білій Церкві. На час досудового розслідування неповнолітній два місяці перебуватиме під вартою без можливості внесення застави.

Як відомо, у Білій Церкві група підлітків побила 12-річну дівчинку. Серед зловмисників однолітки дитини, а також хлопці 15 та 16 років.

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Теги: війна США суд Ілля Лапін Юрій Галушкін Артур Горбенко Дмитро Рюмшин

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