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Українські бійці показали, як знищують техніку окупантів на Покровському напрямку

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Українські бійці показали, як знищують техніку окупантів на Покровському напрямку
Українські військові знищили гаубицю окупантів
фото: скріншот з відео

Окупанти залишилися без гаубиці на Донеччині

Воїни Головного управління розвідки (ГУР) та Сил безпілотних систем (СБС) знищили російську гаубицю на Покровському напрямку. Відповідне відео оприлюднило ГУР.

«Воїни ГУР МО України та підрозділу Nemesis Сил безпілотних систем ЗСУ виявили та знищили російську гаубицю на Покровському напрямку», – йдеться у повідомленні.

Раніше бійці ГУР Міністерства оборони України в районі населеного пункту Тьоткіно на Курщині знищили ворожу позицію із важливим супутниковим обладнанням.

Також бійці батальйону безпілотних систем 63-ї окремої механізованої бригади «Сталеві леви» ЗСУ знищили рідкісний експериментальний розвідувальний дрон окупантів «Мерлін-ВР».

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Теги: Покровськ військова техніка Донеччина росія ЗСУ ГУР окупанти розвідка Україна росіяни війна

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