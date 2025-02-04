Українські бійці показали, як знищують техніку окупантів на Покровському напрямку

Окупанти залишилися без гаубиці на Донеччині

Воїни Головного управління розвідки (ГУР) та Сил безпілотних систем (СБС) знищили російську гаубицю на Покровському напрямку. Відповідне відео оприлюднило ГУР.

«Воїни ГУР МО України та підрозділу Nemesis Сил безпілотних систем ЗСУ виявили та знищили російську гаубицю на Покровському напрямку», – йдеться у повідомленні.

💥💥Воїни ГУР МО України та підрозділу “Nemesis” Сил безпілотних систем ЗСУ виявили та знищили російську гаубицю на Покровському напрямку pic.twitter.com/1DnFdV9dsL — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) February 4, 2025

Раніше бійці ГУР Міністерства оборони України в районі населеного пункту Тьоткіно на Курщині знищили ворожу позицію із важливим супутниковим обладнанням.

Також бійці батальйону безпілотних систем 63-ї окремої механізованої бригади «Сталеві леви» ЗСУ знищили рідкісний експериментальний розвідувальний дрон окупантів «Мерлін-ВР».