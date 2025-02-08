«Наче не американських гірках». Морпіхи показали, як воюють на шведському катері

Катер призначено для патрулювання як морської, так і річної акваторії, він може йти мілководдям

«Відчуваєш себе наче на американських гірках, тільки без страховки»: так про службу на шведському бойовому катері СВ90 відгукується екіпаж. Човен надзвичайно швидкий і маневрений – він може розвивати швидкість до 40 вузлів (74 км/год). Про це йдеться у сюжеті «Армія TV».

Катер призначено для патрулювання як морської, так і річної акваторії, він може йти мілководдям.

У середині десантного відсіку CB90 здатен перевозити до 21 бійця у повному бойовому спорядженні. Десантуються бійці по рампі, яка встановлена в носовій частині.

Катер має три турелі, на які можна встановити великокаліберний 12,7-мм кулемет Browning або ж 40-мм автоматичний гранатомет.

Раніше десантники показали, як воюють у двоповерховому танку із чайником, мультиваркою та туалетом.

Також артилеристи показали, як нищать росіян легендарним смертоносним «Ураганом».