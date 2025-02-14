Що буде, якщо Росія значно пошкодить саркофаг на ЧАЕС: пояснення Міненерго

Російський ударний дрон з фугасною частиною влучив у захисне укриття на ЧАЕС

Саркофаг на ЧАЕС не призначений для того, щоб захищати від ракетних чи дронових уражень

Якщо російські загарбники під час обстрілів пошкодять саркофаг, який захищає зруйнований четвертий енергоблок Чорнобильської атомної електростанції, то рівень радіаційного фону може значно підвищитися, і не лише в Україні. Про це заявив заступник міністра енергетики України Роман Андарак в ефірі телемарафону.

Андарак зазначив, що саркофаг не призначений для того, щоб захищати від ракетних чи дронових уражень.

«Саркофаг призначений для того, щоб запобігти поширенню ядерного пилу, який є під ним. Пробиття і створення ударної хвилі всередині однозначно призведе до значного підвищення радіаційного фону в межах певної території. Якою буде ця територія залежить від того, якої сили буде вибух», – заявив він.

Зазначається, що після того, як пожежу на АЕС буде повністю ліквідовано, фахівці оцінять наслідки та ухвалять рішення, «що треба зробити, щоб відновити цілісність і безпеку об’єкту».

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, що російський ударний дрон з фугасною частиною влучив у захисне укриття на ЧАЕС, пожежу загасили, радіаційний фон не змінився, але пошкодження укриття оцінюються як суттєві.

У Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ) підтвердили, що на Чорнобильській АЕС у ніч 14 лютого пролунав вибух над саркофагом, який захищає залишки реактора № 4, внаслідок чого зайнялася пожежа.

«Укриття» (також відоме як «Саркофаг») – ізоляційна споруда над четвертим енергоблоком ЧАЕС, побудована після вибуху реактора 4-го енергоблока.

Термін експлуатації саркофага був запланований на близько 20-40 років, тому у 2000-х роках запроєктовано нове укриття. Новий чорнобильський саркофаг почали споруджувати 2012-го, а здали в експлуатацію 2019 року.

На створення було витрачено 400 тисяч кубометрів бетонної суміші і 7 тис. тонн металоконструкцій, термін будівництва – 206 днів. На будівництві працювало 90 тисяч людей.

Тим часом ДСНС запевняє: радіаційний фон після удару російського дрона по укриттю четвертого енергоблока Чорнобильської атомної електростанції – у нормі.