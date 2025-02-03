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Зеленський затвердив план переходу на нову організаційну структуру ЗСУ

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Зеленський затвердив план переходу на нову організаційну структуру ЗСУ
Головком доповів президенту щодо модернізації армії
фото: Офіс президента

Зеленський: «Армія повинна бути сучасною і головне – цінувати людей»

Сьогодні, 3 лютого, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів президенту Володимиру Зеленському про ситуацію на фронті та щодо модернізації армії. Про це очільник України зауважив наприкінці 1076-го дня війни.

«Всім нашим підрозділам, які виконують бойові завдання і роблять це стійко, я вдячний. Щоб в цьому році були успішними в перемовинах, українські воїни мають бути стійкими на передовій та результативними у знищенні російських окупантів. Я хочу відзначити за підсумками цих днів і тижнів воїнів 225-го і 425-го штурмових полків. Дякую вам, хлопці!» – наголосив президент.

Зокрема, Сирський доповів Зеленському щодо модернізації армії – уже був затверджений відповідний план щодо переходу на нову організаційну структуру ЗСУ та створення корпусів:

«Зберігаємо увагу до цього – до виконання. Корпусна система потрібна. Ми обговорили сьогодні підходи до призначення командирів корпусів: це мають бути найбільш підготовлені, найбільш перспективні офіцери з бойовим досвідом і сучасним мисленням. Армія повинна бути сучасною. І головне – цінувати людей. Відповідні рішення будуть оприлюднені».

Як повідомлялося, Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що військове командування розпочало реалізацію заходів із переходу на корпусну структуру управління військами.

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Теги: Володимир Зеленський президент Україна Олександр Сирський ЗСУ українці армія

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