Мужньо боровся з ворогом у складі бригади «Маґура». Згадаймо Миколу Коцюрубу

У червні 2023 року Микола Коцюруба призваний до лав ЗСУ. Він розумів, що його допомога потрібна Україні, і був готовий пожертвувати собою заради миру та свободи

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Миколу Коцюрубу.

Микола народився 14 грудня 1986 року у селі Савранське Одеської області. Виріс він у працьовитій та доброзичливій сім'ї, де його вчили бути чесним, справедливим та завжди приходити на допомогу іншим. Ці цінності він проніс через все своє життя.

З 1993 року Микола навчався у Пужайківській ЗОШ. Закінчивши 11 класів, одразу почав працювати. Мав хист до будь-якої роботи, особливо полюбляв техніку. Він з легкістю опановував нові навички та завжди був готовий допомогти у ремонті техніки або ж будівництві.

«У 2011 році Микола переїхав до села Байбузівка, де і створив сім'ю. Він був чудовим чоловіком, безмежно любив свою родину. У 2015 році переїхав на Гайворонщину, у село Солгутове. Микола швидко став своїм у цьому селі, адже завжди був щирим, доброзичливим і готовим допомогти», – згадують про полеглого захисника у Гайсинській міській раді.

У червні 2023 року був призваний до лав ЗСУ. Він розумів, що його допомога потрібна Україні, і був готовий пожертвувати собою заради миру та свободи.

Пройшовши навчання в місті Кропивницькому, він відправився на Донецький напрямок, де мужньо боровся з ворогом у складі 47-ї окремої механізованої бригади «Ма́ґура».

29 квітня 2024 року Микола загинув у районі населеного пункту Бердичі, Покровського району Донецької області. Загинув, як справжній Герой, захищаючи свою землю та своїх рідних.

Микола Коцюруба прожив коротке, але гідне життя, і віддав його заради миру, заради рідної держави, заради нас фото: Гайворонська міська рада/Facebook

6 квітня Гайсинська громада з глибоким сумом та болем у серці провела Миколу Коцюрубу в останню путь.

Громада Гайсина проводжала Миколу Коцюрубу, стоячи на колінах фото: Гайворонська міська рада/Facebook

«Смерть Миколи – це невимовна втрата для його сім'ї, друзів, побратимів та всієї України. Він був справжнім патріотом, який віддав своє життя за нашу свободу та незалежність», – так прокоментували смерть Миколи у Гайворонській міській раді.

Прощання з Миколою Коцюрубою фото: Гайворонська міська рада/Facebook

Трикратний стрілецький салют на честь загиблого захисника фото: Гайворонська міська рада/Facebook

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