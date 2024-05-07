Мужньо боровся з ворогом у складі бригади «Маґура». Згадаймо Миколу Коцюрубу
У червні 2023 року Микола Коцюруба призваний до лав ЗСУ. Він розумів, що його допомога потрібна Україні, і був готовий пожертвувати собою заради миру та свободи
Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Миколу Коцюрубу.
Микола народився 14 грудня 1986 року у селі Савранське Одеської області. Виріс він у працьовитій та доброзичливій сім'ї, де його вчили бути чесним, справедливим та завжди приходити на допомогу іншим. Ці цінності він проніс через все своє життя.
З 1993 року Микола навчався у Пужайківській ЗОШ. Закінчивши 11 класів, одразу почав працювати. Мав хист до будь-якої роботи, особливо полюбляв техніку. Він з легкістю опановував нові навички та завжди був готовий допомогти у ремонті техніки або ж будівництві.
«У 2011 році Микола переїхав до села Байбузівка, де і створив сім'ю. Він був чудовим чоловіком, безмежно любив свою родину. У 2015 році переїхав на Гайворонщину, у село Солгутове. Микола швидко став своїм у цьому селі, адже завжди був щирим, доброзичливим і готовим допомогти», – згадують про полеглого захисника у Гайсинській міській раді.
У червні 2023 року був призваний до лав ЗСУ. Він розумів, що його допомога потрібна Україні, і був готовий пожертвувати собою заради миру та свободи.
Пройшовши навчання в місті Кропивницькому, він відправився на Донецький напрямок, де мужньо боровся з ворогом у складі 47-ї окремої механізованої бригади «Ма́ґура».
29 квітня 2024 року Микола загинув у районі населеного пункту Бердичі, Покровського району Донецької області. Загинув, як справжній Герой, захищаючи свою землю та своїх рідних.
6 квітня Гайсинська громада з глибоким сумом та болем у серці провела Миколу Коцюрубу в останню путь.
«Смерть Миколи – це невимовна втрата для його сім'ї, друзів, побратимів та всієї України. Він був справжнім патріотом, який віддав своє життя за нашу свободу та незалежність», – так прокоментували смерть Миколи у Гайворонській міській раді.
«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.
Коментарі — 0