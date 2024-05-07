Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Мужньо боровся з ворогом у складі бригади «Маґура». Згадаймо Миколу Коцюрубу

Ірина Міллер
glavcom.ua
Мужньо боровся з ворогом у складі бригади «Маґура». Згадаймо Миколу Коцюрубу
колаж: glavcom.ua

У червні 2023 року Микола Коцюруба призваний до лав ЗСУ. Він розумів, що його допомога потрібна Україні, і був готовий пожертвувати собою заради миру та свободи

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Миколу Коцюрубу. 

Микола народився 14 грудня 1986 року у селі Савранське Одеської області. Виріс він у працьовитій та доброзичливій сім'ї, де його вчили бути чесним, справедливим та завжди приходити на допомогу іншим. Ці цінності він проніс через все своє життя.

З 1993 року Микола навчався у Пужайківській ЗОШ. Закінчивши 11 класів, одразу почав працювати. Мав хист до будь-якої роботи, особливо полюбляв техніку. Він з легкістю опановував нові навички та завжди був готовий допомогти у ремонті техніки або ж будівництві.

«У 2011 році Микола переїхав до села Байбузівка, де і створив сім'ю. Він був чудовим чоловіком, безмежно любив свою родину. У 2015 році переїхав на Гайворонщину, у село Солгутове. Микола швидко став своїм у цьому селі, адже завжди був щирим, доброзичливим і готовим допомогти», – згадують про полеглого захисника у Гайсинській міській раді.

У червні 2023 року був призваний до лав ЗСУ. Він розумів, що його допомога потрібна Україні, і був готовий пожертвувати собою заради миру та свободи.

Пройшовши навчання в місті Кропивницькому, він відправився на Донецький напрямок, де мужньо боровся з ворогом у складі 47-ї окремої механізованої бригади «Ма́ґура».

29 квітня 2024 року Микола загинув у районі населеного пункту Бердичі, Покровського району Донецької області. Загинув, як справжній Герой, захищаючи свою землю та своїх рідних.

Микола Коцюруба прожив коротке, але гідне життя, і віддав його заради миру, заради рідної держави, заради нас
Микола Коцюруба прожив коротке, але гідне життя, і віддав його заради миру, заради рідної держави, заради нас
фото: Гайворонська міська рада/Facebook

6 квітня Гайсинська громада з глибоким сумом та болем у серці провела Миколу Коцюрубу в останню путь.

Громада Гайсина проводжала Миколу Коцюрубу, стоячи на колінах
Громада Гайсина проводжала Миколу Коцюрубу, стоячи на колінах
фото: Гайворонська міська рада/Facebook

«Смерть Миколи – це невимовна втрата для його сім'ї, друзів, побратимів та всієї України. Він був справжнім патріотом, який віддав своє життя за нашу свободу та незалежність», – так прокоментували смерть Миколи у Гайворонській міській раді.

Прощання з Миколою Коцюрубою
Прощання з Миколою Коцюрубою
фото: Гайворонська міська рада/Facebook
Трикратний стрілецький салют на честь загиблого захисника
Трикратний стрілецький салют на честь загиблого захисника
фото: Гайворонська міська рада/Facebook

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: війна пам'ять смерть українці

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Головною нашою Перемогою буде саме збереження Держави України та Нації, що має власну суверенну країну»
Завершення війни або Три рівня нашої перемоги
2 травня, 17:49
У 2014 році Тарас Чайка закінчив військову кафедру Національної академії Сухопутних військ
Отримав смертельне поранення, але врятував життя побратимів. Згадаймо Героя України Тараса Чайку
7 квiтня, 09:00
За останній місяць окупанти зменшили кількість своїх атак на фронті
Наступ РФ дещо сповільнився: британська розвідка пояснила причину
7 квiтня, 13:22
Через відсутність достатньої підтримки Заходу рішучість України може бути ослаблена
Українська лінія фронту може обвалитися вже цього літа – Politico
17 квiтня, 12:20
Президент Джо Байден та Біньямін Нетаньяху на зустрічі у Нью-Йорку, 20 вересня 2023 р.
Посол України в Ізраїлі пояснив, чому США незадоволені Нетаньягу
18 квiтня, 14:00
В українських біженців не так багато варіантів, як перейти і як залишитися в Німеччині наступного року
Як біженцям з України залишитись у Німеччині у 2025 році: українка поділилась тонкощами
19 квiтня, 05:00
19 квітня бомбардувальник Ту-22М3 зазнав аварії на території Красногвардійського району РФ
Столтенберг заявив, що Україна має право збивати військові літаки РФ за своїми межами
20 квiтня, 04:35
За словами глави МЗС Латвії, Україна має право на удар у відповідь РФ
Захід передав Україні озброєння, яким можна бити по території Росії – МЗС Латвії
1 травня, 16:41
За даними британської розвідки, збільшення кількості жертв безпосередньо пов'язано із застосуванням Росією авіаційних боєприпасів
В Україні зросла кількість жертв серед цивільних: британська розвідка назвала причини
29 квiтня, 12:53

Суспільство

Мужньо боровся з ворогом у складі бригади «Маґура». Згадаймо Миколу Коцюрубу
Мужньо боровся з ворогом у складі бригади «Маґура». Згадаймо Миколу Коцюрубу
Міноборони повідомило, які доплати матимуть важкопоранені військові
Міноборони повідомило, які доплати матимуть важкопоранені військові
Через російську агресію в Україні постраждало 1062 пам’ятки культурної спадщини
Через російську агресію в Україні постраждало 1062 пам’ятки культурної спадщини
Благословляти шлюби геїв? Журналістка загнала в кут митрополита Епіфанія
Благословляти шлюби геїв? Журналістка загнала в кут митрополита Епіфанія
Короткочасні дощі, місцями грози: прогноз погоди на 7 травня
Короткочасні дощі, місцями грози: прогноз погоди на 7 травня
7 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
339K
Парад Путіна. Хто з президентів приїде в Росію 9 травня
32K
Залужний привітав українських воїнів із Днем піхоти (відео)
23K
Жителі Умані та Лубен готували масовані авіаудари напередодні Великодня
19K
Макрон зробив несподівану заяву про війну з Росією
9136
Австрія вирішила запровадити нове правило для біженців
6941
Нідерланди повідомили, коли планують відправити F-16 Україні

Новини

Переговори щодо безпекової угоди з США, удари Ізраїлю по Рафаху: головне за ніч
Сьогодні, 06:36
Підвищення цін на електроенергію невідворотне. Експертка дала прогноз
5 травня, 14:24
Аграрії просять Кабмін продовжити чинну модель бронювання військовозобов’язаних
4 травня, 14:51
У 2024 золотовалютні резерви України будуть більше ніж очікувалось – ЗМІ
3 травня, 13:41
Польща має відстоювати свої інтереси, і заборонити імпорт російської металопродукції через свої порти – політолог
3 травня, 13:22
«Укренерго» пояснило, хто рятує енергетику України від дефіциту
2 травня, 14:40

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua