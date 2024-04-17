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Українська лінія фронту може обвалитися вже цього літа – Politico

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Українська лінія фронту може обвалитися вже цього літа – Politico
Через відсутність достатньої підтримки Заходу рішучість України може бути ослаблена
фото: Генеральний штаб ЗСУ/Facebook

«Володимир Путін, мабуть, ніколи не був так близький до своєї мети»

Якщо ситуація на фронті не зміниться найближчим часом, український фронт може обвалитися цього літа. Про це пише Politico із посиланням на високопосадовців ЗСУ, які прокоментували ситуацію на умовах анонімності.

Високопоставлені офіцери не виключають, що лінія фронту може обвалитися цього літа, коли Росія почне очікуваний наступ. Вони додали, що власна рішучість України може бути ослаблена, оскільки моральний дух у ЗСУ буде підірвано відчайдушною нестачею припасів.

Видання пише, що Путін буквально хоче стерти Україну з карти, але ідея мобілізації при цьому не має достатньої суспільної підтримки. «Ось у чому заковика. Захід не зміг запропонувати те, що необхідно, а це, своєю чергою, підриває бажання України робити те, що необхідно», – йдеться у статті.

Politico наголошує, що Захід «занадто сильно довіряє санкціям», вважаючи, що вони змусять Росію підкоритися. Окрім цього, були надії на бунт росіян через цифри про втрати або що його може бути повалено в результаті кремлівського перевороту. Натомість російська економіка залишилася стійкою, а Путін зміцнив свою владу.

Українські військові визнають, що цього літа неминучі нові втрати, зазначає видання – питання лише в тому, наскільки серйозними вони будуть. Зазначається, що «Володимир Путін, мабуть, ніколи не був так близький до своєї мети». Для війни такого значення масштаб дій західних лідерів з надання допомоги Києву далеко не відповідає їхній стрімкій риториці. Видання наголошує, що ставка Путіна на те, що він зможе придушити український опір і підтримку Заходу, може окупитися.

«Без серйозних змін у постачанні сучасної західної зброї та грошових коштів Україна не зможе звільнити території, які зараз утримують путінські сили. Це дасть Путіну можливість тероризувати країну в майбутні місяці або роки. Навіть якщо Росія не зможе знищити Україну, часткова перемога залишить надії Києва на вступ до ЄС і НАТО в підвішеному стані», – пише Politico.

При цьому наслідки такого результату будуть серйозними для світу, адже Путін, натхнений слабкістю Заходу, може активізувати свої імперські амбіції за кордоном. Литва, Латвія та Естонія особливо побоюються, що вони стануть наступними в його списку.

Нагадаємо, речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Назар Волошин повідомив, що росіяни отримають можливість наступати на інші міста Донеччини, якщо захоплять Часів Яр. Місто є стратегічно важливим, оскільки розташоване на висоті, вигідній для оборони, що забезпечує контроль над околицями. Наразі Часів Яр перебуває під повним контролем ЗСУ, але також піддається постійній атаці російських військ.

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Теги: росія путін військові Україна фронт втрати наступ війна

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