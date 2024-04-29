В Україні зросла кількість жертв серед цивільних: британська розвідка назвала причини

Загалом в Україні з початку повномасштабної війни, за даними місії ООН, загинуло 31 366 цивільних – 10 810 убитих і 20 556 поранених

Кількість постраждалих від обстрілів РФ серед цивільного населення протягом березня більша на 20% у порівнянні з лютим через посилення скоординованих ударів росіян по критично важливих об'єктах інфраструктури та застосування ворогом авіаційних боєприпасів. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії із посиланням на дані розвідки.

У звіті йдеться, що за даними Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні, 604 мирних жителів було вбито або поранено за березень 2024 року. Це на 20 % більше, ніж у попереднього місяця.

«Ці смерті пояснюються ракетними та ракетними та авіаційними ударами по всій території України та посиленням бомбардуваннями на фронті. У доповіді підкреслюється посилення скоординованих ударів по критично важливих об'єктах інфраструктури, 20 з яких були зруйновані або пошкоджені», – зазначили в міноборони Британії.

У доповіді повідомляється про загибель 57 дітей, що вдвічі більше, ніж у попередньому місяці. За даними британської розвідки, збільшення кількості жертв безпосередньо пов'язано із застосуванням Росією авіаційних боєприпасів.

Загалом в Україні з початку повномасштабної війни, за даними місії ООН, загинуло 31 366 цивільних – 10 810 убитих і 20 556 поранених.

«Ці цифри підкреслюють величезну ціну життів внаслідок незаконного вторгнення Росії в Україну», – резюмували у міноборони Британії.

Триває 796-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 131 бойове зіткнення.

Загалом, ворог завдав одного ракетного та 82 авіаційних ударів, здійснив 108 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по району зосередження особового складу та пункту управління противника.