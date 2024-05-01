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Захід передав Україні озброєння, яким можна бити по території Росії – МЗС Латвії

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Захід передав Україні озброєння, яким можна бити по території Росії – МЗС Латвії
За словами глави МЗС Латвії, Україна має право на удар у відповідь РФ
фото з відкритих джерел

Деякі країни-партнери вже надали Україні зброю із дозволом бити по території РФ

Україна отримала від деяких партнерів західну зброю із дозволом бити по російській території. Про це в інтерв’ю «Європейській правді» заявила новопризначений міністр закордонних справ Латвії Байба Браже.

Останнім часом Україна отримувала зброю від західних партнерів із публічним застереженням уникати ударів нею за межами України. Однак, за словами Браже, такий підхід уже змінюється.

«Вже зараз є країни, які вже надали Україні зброю, без подібних обмежень», – зазначила вона.

На уточнювальне запитання міністр відповіла, що такі країни справді є. Браже пояснила, що у цих випадках про зняття обмежень не говорили публічно.

«Звісно, не все оголошується публічно, і навіть краще не говорити це вголос до певного часу. Головне – вплив на полі бою. Бо тут є вибір: чи говорити про щось голосно, чи просто робити те, що треба», – сказала посадовиця.

Міністр висловила переконання, що якщо є об'єкти, з яких Росія атакує Україну, то Україна має право на удар у відповідь, якщо ці об'єкти розташовані на російській території. За словами посадовиці, таке застосування зброї дозволяє міжнародне право.

Як повідомлялося, Україна вже отримує озброєння з нового пакета допомоги від США. Раніше радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван підтвердив інформацію про те, що Україна вже отримала ракети Atacms.

До того ж допомоги Україні від Сполучених Штатів Америки, яку схвалив Конгрес, має вистачити до кінця поточного року. 

До слова, президент США Джо Байден затвердив своїм підписом закон H.R. 815 про додаткове фінансування потреб національної безпеки, який містить понад $60 млрд на підтримку України. Згодом стало відомо, яке озброєння отримає Україна в новому пакеті військової допомоги від США. 

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Теги: МЗС росія зброя війна обстріл Латвія озброєння

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