Посол України в Ізраїлі пояснив, чому США незадоволені Нетаньягу

Корнійчук: «У певних ізраїльських політиків навпаки було бажання глибше затягнути американців до конфлікту»

Сполучені Штати Америки не задоволені жорсткими методами президента Ізраїлю Нетаньягу та ультраправового уряду країни загалом. Більшість аналітиків розуміють, що теперішній уряд Ізраїлю не планує завершувати війну з Іраном. Про це заявив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук в інтерв'ю «Главкому».

«Ізраїльські політичні аналітики розуміють, що в ультраправового і певною мірою екстремістського теперішнього уряду є бажання цю війну не закінчувати ніколи. Тому американці їх стримують – вони чітко дали зрозуміти, що не будуть брати участь у жодних атаках у відповідь по території Ірану, і застерегли Ізраїль це робити», – пояснив Корнійчук.

За його словами, у певних ізраїльських політиків панувало бажання ще глибше затягнути американців до конфлікту.

Водночас, посол додає, що війна з Іраном – не єдиний військовий конфлікт Ізраїля. «У них повна «пісочниця пасочок» – є недобитий ХАМАС у Секторі Газа, є «Хезболла» у Лівані, є єменські хусити... Зверніть увагу, що навіть без перетинання кордону вже знищено близько 300 бойовиків «Хезболли» на півдні Лівану – ці удари в один та інший бік відбуваються постійно і не зупиняються. Тому Ізраїлю є з чим гратися», – додав дипломат.

Євген Корнійчук підсумував, що не дивлячись на дії та плани уряду Ізраїля у війні з Іраном, країна все одно мусить зважати на позицію свого партнера – Сполучених Штатів.

Нагадаємо, що Іран у ніч проти 14 квітня здійснив масштабну атаку на Ізраїль у відповідь на ізраїльський удар 1 квітня, який зруйнував дипломатичне представництво Ірану в Дамаску та призвів до загибелі іранських генералів.

Близько 50% балістичних ракет Ірану під час атаки на Ізраїль впали, не досягнувши цілей, або не злетіли. Загалом Тегеран випустив ізраїльською територією 110 ракет класу «земля–земля» і 36 крилатих ракет.

До слова, посол пояснив, чому союзники оперативно допомагають Ізраїлю, а не Україні.

Також координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Джон Кірбі заявив, що США не будуть допомагати Україні збивати безпілотники, як робили це із союзниками під час атаки Ірану на Ізраїль. «Я знав, що це питання виникне. Послухайте, йдеться про різні конфлікти, інший повітряний простір, різні картини загроз», – зазначив речник національної безпеки.