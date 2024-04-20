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Столтенберг заявив, що Україна має право збивати військові літаки РФ за своїми межами

Наталія Порощук
glavcom.ua
Столтенберг заявив, що Україна має право збивати військові літаки РФ за своїми межами
19 квітня бомбардувальник Ту-22М3 зазнав аварії на території Красногвардійського району РФ
фото з відкритих джерел

«Україна має право на самооборону, і це включає також удари по легітимних військових цілях за межами України», – генсек

Україна має законне право завдавати ударів по військових цілях ворога за межами своєї країни. Про це у Брюсселі під час пресконференції за підсумками надзвичайної Ради Україна-НАТО заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг, пише Укрінформ.

«Ми маємо пам’ятати, що це таке. Це агресивна війна, коли Росія атакує свого сусіда, атакує Україну. Україна має право на самооборону, і це включає також удари по легітимних військових цілях за межами України. Тож, збиття російських літаків, які використовуються для того, щоб атакувати Україну, є частиною законного права України на самооборону», – сказав генсек.

Столтенберг зауважив, що міністр оборони України Рустем Умєров, який брав участь у цій зустрічі, поінформував партнерів по Альянсу про зусилля Повітряних сил України із захисту власної території та повітряного простору, включаючи ураження різних російських повітряних спроможностей.

«Що я можу сказати – це те, що союзники по НАТО будуть нарощувати постачання спроможностей повітряного захисту (для України – ред.). Декілька союзників зробили оголошення сьогодні про поставки більшої кількості засобів ППО. Я очікую на конкретні оголошення у найближчому майбутньому на основі інформації, яку союзники довели до нас сьогодні на цій зустрічі за (віртуальною) участю Президента Зеленського», – наголосив Столтенберг.

Нагадаємо, що 19 квітня у Ставропольському краї Російської Федерації впав російський військовий бомбардувальник Ту-22М3. 

До слова, за інформацією командувача Повітряних Сил генерал-лейтенанта Миколи Олещука, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил у взаємодії з Головним управлінням розвідки МО України знищили дальній стратегічний бомбардувальник Ту-22М3. Літак вдалося атакувати за 300 км від України. 

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Теги: росія війна літак Україна Єнс Столтенберг

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