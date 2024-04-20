Столтенберг заявив, що Україна має право збивати військові літаки РФ за своїми межами

«Україна має право на самооборону, і це включає також удари по легітимних військових цілях за межами України», – генсек

Україна має законне право завдавати ударів по військових цілях ворога за межами своєї країни. Про це у Брюсселі під час пресконференції за підсумками надзвичайної Ради Україна-НАТО заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг, пише Укрінформ.

«Ми маємо пам’ятати, що це таке. Це агресивна війна, коли Росія атакує свого сусіда, атакує Україну. Україна має право на самооборону, і це включає також удари по легітимних військових цілях за межами України. Тож, збиття російських літаків, які використовуються для того, щоб атакувати Україну, є частиною законного права України на самооборону», – сказав генсек.

Столтенберг зауважив, що міністр оборони України Рустем Умєров, який брав участь у цій зустрічі, поінформував партнерів по Альянсу про зусилля Повітряних сил України із захисту власної території та повітряного простору, включаючи ураження різних російських повітряних спроможностей.

«Що я можу сказати – це те, що союзники по НАТО будуть нарощувати постачання спроможностей повітряного захисту (для України – ред.). Декілька союзників зробили оголошення сьогодні про поставки більшої кількості засобів ППО. Я очікую на конкретні оголошення у найближчому майбутньому на основі інформації, яку союзники довели до нас сьогодні на цій зустрічі за (віртуальною) участю Президента Зеленського», – наголосив Столтенберг.

Нагадаємо, що 19 квітня у Ставропольському краї Російської Федерації впав російський військовий бомбардувальник Ту-22М3.

До слова, за інформацією командувача Повітряних Сил генерал-лейтенанта Миколи Олещука, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил у взаємодії з Головним управлінням розвідки МО України знищили дальній стратегічний бомбардувальник Ту-22М3. Літак вдалося атакувати за 300 км від України.