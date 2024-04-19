Як біженцям з України залишитись у Німеччині у 2025 році: українка поділилась тонкощами

В українських біженців не так багато варіантів, як перейти і як залишитися в Німеччині наступного року

Українці мають враховувати низку деталей, якщо бажають залишатись у ФРН протягом наступного року

Українцям розповіли, як залишитись у Німеччині після 5 березня 2025 року на прикладах із реального законодавства. А також, які вимоги для переходу на робочу візу або візу для навчання. Про це з посиланням на Youtube-канал «Валентина: Життя в Німеччині», пише видання Хвиля.

Так, за словами українки Валентини, яка через повномасштабну війну переїхала до Німеччини, не так багато варіантів, як залишитися в Німеччині наступного року. Основний, звичайно, це робота. Є параграфи 18А та 18Б – про надання посвідки на основі роботи. 18А – це кваліфікований робітник із професійною підготовкою, а 18Б – фахівці з академічною підготовкою.

Головним критерієм тут є те, що ви вже маєте роботу, контракт, який дійсний від 6 місяців і далі. Ідеально, щоб ваш контракт був unbefristet, тобто без терміну закінчення. Також ваша робота має вважатися кваліфікованою, тобто, в ідеалі, ви повинні мати якусь освіту та працювати за нею.

При цьому немає вимоги, що ви повинні працювати за конкретним фахом, наприклад, ІТ-спеціаліст, медик або вчитель. Головне, щоб ваша робота вважалася кваліфікованою незалежно від сфери. Наприклад, якщо у вас є документ, який підтверджує вашу кваліфікацію як електрику, ви можете спробувати перейти на ці пункти.

Що стосується навчання для дорослих або підлітків у Німеччині, тут є параграфи 16A та 16D. 16А – це професійне навчання, включаючи університет, аусбілдунг (навчання) або стадіум (студентство). Основна умова тут – забезпечувати себе самостійно без допомоги джоб-центру. Якщо ви підліток і вступили до вищого навчального закладу або отримуєте аусбілдунг у Німеччині, то можуть бути деякі корективи, пов'язані з тим, як перейти на такий параграф.

Якщо ви доросла людина і маєте на утримання менших дітей, яких ви забезпечуєте, це може бути проблематичним, оскільки тут є вимога повної самостійності. Розмір оплати за аусбілдунг зазвичай становить від 900 до 1500 євро на місяць, що також потрібно врахувати. Якщо у вас кілька людей у ​​вашому домогосподарстві, це буде важко довести, що ви здатні їх утримувати.

Це закон про визнання кваліфікації і, тобто вам дається посвідка на проживання на строк близько пів року, щоб ви могли підтвердити свою кваліфікацію.

Важливо, кожен вид на проживання має свої терміни дії. Якщо ви маєте робочий контракт, вам видадуть візу на термін дії цього контракту. Якщо у вас немає терміну придатності контракту, то посвідка на проживання видається десь на 3 роки. Якщо вас звільнили, ви маєте право перебувати в країні ще пів року, доки не знайдете нову роботу.

Параграф 19 включає два абзаци:

Положення про надання робочої візи незалежно від кваліфікації (знову ж таки стосується роботи).

Положення про практичний досвід, який можна застосувати у межах кваліфікованої роботи.

Абзац 1

Це стосується ситуації, коли ви працюєте на низькокваліфікованій роботі. Але ваш роботодавець готовий надати докази державі, що він потребує вас як робочої сили. У такому разі вам можуть видати візу за параграфом 19с, абзац 1.

Абзац 2

Якщо у вас немає кваліфікації, але є практичний досвід, який ви можете застосувати в Німеччині, ви також можете розглянути надання такого типу візи. Знову ж таки, термін дії цієї візи – пів року, далі все залежить від вашої ситуації.

Параграф 2

Це пошук роботи для кваліфікованих робітників. Якщо ви до 2025 року встигли підтвердити свої дипломи в Німеччині самостійно або за рахунок державної програми Jobs for qualified workers, і поки що не маєте роботи. Ви можете отримати візу за параграфом 20, щоб шукати роботу. Термін дії такої візи – до 1 року максимум. Головна умова – ви маєте самі себе забезпечувати. Тобто не можете отримувати соціальну допомогу при пошуку роботи.

Якщо ви шукаєте роботу, основна умова для всіх цих параграфів (19, 20, 21 і т.д.) – те, що ви повинні самі себе забезпечувати. Не можна отримувати соціальну допомогу під час пошуку роботи.

Параграф 21

Це самозайнятість, тобто, коли ви відкрили власний бізнес. Знову ж таки, ключова умова – ви повинні самі себе забезпечувати. Якщо у вас є утриманці (наприклад, дружина, дитина), то ваш дохід від бізнесу має бути досить високим, орієнтовно не менше ніж 50 000 євро на рік до оподаткування. Це для того, щоб ви могли забезпечувати себе та свою сім'ю. Також перевірятиметься затребуваність вашого бізнесу в конкретному регіоні, щоб визначити, чи доцільно вам надавати таку візу.

Blue Card

Окрім уже згаданих параграфів, є два додаткові моменти – Blue Card. За законом ви не можете перейти з параграфа 24 відразу на Blue Card. Але в деяких землях Німеччини державні службовці йдуть на поступки і дозволяють такий прямий перехід, тому що розуміють, що це може бути доцільним.

Державні службовці в деяких землях Німеччини йдуть на поступки і дозволяють прямий перехід з параграфа 24 на Blue Card, оскільки людина зможе швидше інтегруватися та отримувати всі необхідні бенефіти. Держава зацікавлена ​​у такому швидкому працевлаштуванні висококваліфікованих кадрів.

Однак для отримання Blue Card є досить суворі вимоги, наприклад: підтверджений диплом, певний перелік кваліфікованих професій (IT-фахівці, вчителі, будівельники, професійні водії), а також заробітна плата – приблизно 42 тис євро брутто на рік. Це досить високий поріг, особливо для регіонів поза Берліном.

До слова Німеччина посідає перше місце у ЄС за кількістю українських біженців – за останніми підрахунками, тимчасовий захист отримали вже 1,65 млн українців. Водночас рівень зайнятості набагато нижчий, ніж в сусідніх країнах (зараз у Німеччині працює четверта частина працездатних біженців).

Нагадаємо, Німеччина щорічно витрачає як мінімум €20 млрд на утримання українських біженців, і це не межа. Депутат Європарламенту від ФРН Гуннар Бек заявив, що країна не може собі дозволити такі витрати, тому їй доводиться вкладати менше коштів у соціальний сектор, освіту та технологічний розвиток.