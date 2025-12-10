Головна Країна Суспільство
Загинув від ворожого авіаудару на Харківщині. Згадаймо Сергія Буряка

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Загинув від ворожого авіаудару на Харківщині. Згадаймо Сергія Буряка
На Харківщині Сергій Буряк, який нещодавно став лейтенантом, виконував бойові завдання на посаді начальника групи логістики штабу механізованого батальйону
колаж: glavcom.ua

Нещодавно захисник отримав військове звання молодшого лейтенанта і одружився...

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Сергія Буряка.

Захищаючи Україну від російських агресорів, 28 листопада 2025 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Кирилівка Чугуївського району Харківської області загинув Сергій Буряк. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Третьої окремої важкої механізованої Залізної бригади та Зеленопідську сільську раду територіальної громади Херсонської області.

Народився Сергій Буряк у 1994 році на Херсонщині, у селі Червоний Перекоп (нині Зелений Під) Каховського району. У 2018 році разом з родиною переїхав до Старокостянтинова.

Неабиякі здібності Сергія до точних наук, математики проявилися ще в школі. Згодом вивчився на бухгалтера. Тому сприяв й характер: спокійний, вдумливий. Царина фінансів відкривала хороші перспективи, але усі ті плани зруйнувала велика війна... І одночасно відкрила нові здібності Буряка – вже як воїна.

Сергій Буряк (ліворуч) з побратимом
Сергій Буряк (ліворуч) з побратимом
фото: Третя окрема важка механізована Залізна бригада

До лав Збройних Сил Сергій долучився по мобілізації у 2023 році. Потрапив до мінометної батареї механізованого батальйону, який тоді розпочав формуватися у Залізній бригаді.

Сергій Буряк (на задньому плані праворуч) з побратимом
Сергій Буряк (на задньому плані праворуч) з побратимом
фото: Третя окрема важка механізована Залізна бригада

«Чоловік швидко проявив себе як виключно грамотний та сумлінний військовослужбовець, чим завоював авторитет серед побратимів та командування. Чим далі, тим більше доручали сержанту Буряку складних завдань, що потребували точного розрахунку, організаційних заходів та вміння брати на себе відповідальність. Дуже цінні якості в армії», повідомляють у Залізній бригаді.

Сергій Буряк (ліворуч) з побратимом
Сергій Буряк (ліворуч) з побратимом
фото: Третя окрема важка механізована Залізна бригада

Таким тямущим молодшим командирам в ЗСУ завжди пропонують пройти додаткове навчання та стати офіцером. Сергій пройшов цей шлях і отримав первинне звання молодшого лейтенанта. Це відкривало нові професійні шляхи для енергійного хлопця, та й загалом життя додало шаленого оптимізму – влітку 2025 року одружився.

Сергій Буряк (ліворуч) з побратимом
Сергій Буряк (ліворуч) з побратимом
фото: Третя окрема важка механізована Залізна бригада

Але війна завжди була поруч... На Харківщині Сергій Буряк, який нещодавно став лейтенантом, виконував бойові завдання на посаді начальника групи логістики штабу механізованого батальйону.

28 листопада офіцер разом з ще двома військовослужбовцями потрапили під ворожий авіаудар: на локацію, де вони перебували, поцілило дві керовані авіабомби. Загинули Буряк та молодший сержант Олександр Микитенко, ще один солдат отримав поранення.

Офіцера Сергія Буряка з військовими почестями поховали 8 грудня на міському цвинтарі Старокостянтинова. Попрощатися з героєм приїхали в тому числі побратими з батальйону. 

Прощання з Сергієм Буряком. 8 грудня 2025 року, Старокостянтинів, Будинок офіцерів
Прощання з Сергієм Буряком. 8 грудня 2025 року, Старокостянтинів, Будинок офіцерів
фото: Третя окрема важка механізована Залізна бригада

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

