Росія вдарила по Запоріжжю: пошкоджено обʼєкт промислової інфраструктури

Інформація про постраждалих чи масштаби руйнувань уточнюється

На світанку, 30 грудня російські окупаційні війська завдали удару по Запоріжжю. Про це повідомила Запорізька ОВА, пише «Главком».

Внаслідок атаки пошкоджено обʼєкт промислової інфраструктури, виникла пожежа.

На момент публікації в місті триває повітряна тривога, влада закликає жителів залишатися в укриттях до її відбою.

Офіційна інформація про постраждалих чи масштаби руйнувань уточнюється.

Нагадаємо, у ніч на 30 грудня в Україні пролунали вибухи в кількох містах, зокрема в Одесі та Харкові. За даними Повітряних сил України та моніторингових каналів, у ніч на вівторок була зафіксована загроза балістичних ракет і безпілотників.

Поки немає підтвердженої інформації про можливих постраждалих чи руйнування саме під час цих вибухів у ніч на 30 грудня; офіційні подробиці щодо наслідків атаки з’ясовуютьс