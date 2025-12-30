Щедрий вечір 2025: історія і традиції свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках

31 грудня – у переддень Нового року відзначається Щедрий вечір

31 грудня 2025 року відзначається одне із найяскравіших народних свят зимового циклу в Україні – Щедрий вечір. Це свято передує Новому року та поєднує в собі давні обрядові традиції, щедрування і родинні застілля.

Важливо: У 2025 році за новоюліанським календарем Щедрий вечір вже третій рік поспіль святкуємо 31 грудня.

Історія свята

Традиція Щедрого вечора сягає дохристиянських часів. За язичницькими звичаями у перший день нового року слов'яни вшановували богів Васильчика і Маланку. Згідно з легендою, у бога Ладо була дочка Маланка, яку викрав змій і ув'язнив у темниці. Наречений Маланки, бог Місяць, був на полюванні, тому дівчину врятував богатир Васильчик.

З приходом християнства трактування свята змінилося. Православна церква пов'язала цей день із пам'яттю про двох святих: Василія Великого Кесарійського і преподобної Меланії Римлянки. Василій Великий був визначним церковним діячем, одним з отців Церкви та архієпископом Кесарії Каппадокійської в Малій Азії. Меланія була черницею і меценаткою: відома тим, що будувала церкви, допомагала нужденним і піклувалася про хворих у часи занепаду Римської імперії.

Традиції Щедрого вечора в Україні

Одна з найцікавіших традицій українського народу – щедрування. Жінки та дівчата збиралися гуртом, переодягалися і обходили своїх сусідів, співаючи щедрівки та прославляючи господарів дому. Щедрувати починали після заходу сонця, коли, за повір'ями, вилазить різна нечиста сила. Самі щедрування супроводжувалося магічними діями, танцями, музикою, пантомімою, обрядовими іграми з масками.

Окремою масштабною традицією Щедрого вечора є гуляння з традиційним переодяганням у тварин і фольклорних персонажів – свято Маланки, містичний обряд-карнавал.

Щедрувальники переодягалися у різних фольклорних персонажів. З колективу зазвичай обирали одного хлопця, який повинен був грати Маланку, його переодягали в жіночий одяг. Іншими персонажами були Орач, Ведмідь, Коза, Циган, Журавель, Рогатий чорт. Такий звичай в народі називався «водити Маланку».

Ще одним важливим ритуалом Щедрого вечора були дівочі ворожіння. За традицією, коли починали ворожити, хлопці крали у дівчат вдома ворота або хвіртки, і щоб повернути втрату – батько дівчини мусив виставити могорич.

Серед головних традицій:

щедрування – обхід осель із піснями-побажаннями добробуту й щастя;

перевдягання у традиційні образи (Маланка, Василь, Коза);

родинні зустрічі та гостювання;

веселощі, пісні та народні забави.

Щедрий стіл

На святковому столі цього вечора обов'язково стоїть Щедра кутя, а ще можна готувати різні пиріжки, ковбаси, вареники і млинці. Всі страви повинні бути ситними. Наприклад, готувати рибу за давніми традиціями заборонено, тому що тоді щастя попливе з дому, наче маленька рибка.

Готували страви зі свинини. В давнину, в дохристиянські часи, наші предки запікали ціле порося як пожертву Василю, який вважався покровителем цієї тварини. Тоді він дарував родині достаток і щастя. Також можна було готувати і різні страви зі свинини: холодець, ковбасу, сало тощо.

За новорічний стіл сідає вся родина: усі мають бути охайно і святково вбрані, адже брудний або неохайний одяг вважають поганим знаком. Перед тим як починати вечерю, сім'я молиться і дякує Богові за здоров'я та благополуччя. Потім усі куштують кутю і починають вечерю.

Народні прикмети

В українській традиції збереглося чимало прикмет, пов’язаних зі Щедрим вечором:

якщо цього дня весело й гамірно – рік буде щасливим;

ясна погода віщує добрий урожай;

перший щедрувальник у домі – до удачі.

Привітання з Щедрим вечором 2025 у прозі

Нехай серце веселиться в Щедрий вечір, а думки про земне і тяжке тікають! Радійте, смійтеся та не втрачайте надії! Нехай любов панує у вашій родині, а цей вечір стане по-справжньому щасливим! Щастя і злагоди вашому дому, здоров’я, достатку!

***

Нехай цей Щедрий вечір принесе у вашу домівку справжнє диво! Бажаю, щоб защедрувала доля весь ваш рік радістю та достатком, щоб на столі завжди було щедро, а в серці – тепло й затишно. Нехай Меланка обдарує вас найкращими подарунками долі, а кожен день буде багатим на добро, як щедрівки на гарні слова!

***

Щедрий вечір, добрий вечір! Добрим людям на здоров’я! Вітаю вас та вашу родину з Щедрим вечором та Меланкою! Нехай у вашій родині панують мир та злагода, діточки ростуть здоровими, а щастя і добробут не лишають ваш дім! Веселих свят та чистих думок!

***

Щасливих свят! Щасливого Щедрого вечора! Божої благодаті та миру, успіхів та щастя вашій родині! У цей вечір заведено зичити щедрості, тож я бажаю щедрості вашому серцю, щедрості вашому дому та щедрості з боку долі! Нехай вас оминають негаразди, а добробут панує.

***

Веселих гостей і смачної куті! Нехай Щедрий вечір прийде в дім разом із щастям, добробутом і миром! Нехай в новому році на вашому столі завжди будуть смачні страви, а справи, які ви починаєте, завершуються успішно!

Привітання з Щедрим вечором у віршах

Щедрий вечір, Новий рік -

Ми вітаємо усіх

Діти хай у вашім домі

Будуть всі весь час здорові,

Господиня хай радіє,

А господар має втіху:

Новий рік добро навіє,

Хай приспить щедрівка лихо.

Щедрий вечір, щедрівонька -

Прилетіла ластівка,

Гарно пісню заспівала,

Всій землі защедрувала.

Ми почули голос птиці,

Пісню з нею заспівали.

Приготуйте нам гостинці,

Що ми Вам защедрували.

***

Під обрусом сіно, на обрусі свічка,

На всю хату пахне свіжа паляничка.

На радість дорослим, на втіху малечі

Йде до нас у гості Щедрий добрий вечір!

***

Щедрий вечір! Добрий вечір!

Смерекова гілка, золотий горіх!

Щедрий вечір! Добрий вечір!

Зоряна щедрівка і веселий сміх!

Одчиняє брами новорічна ніч!

Щастям і піснями сяє навсібіч!

Щедрий вечір! Добрий вечір! –

Пташці і дитині, зірці і бджолі!

Мир вам у родині! Мир на всій землі!

***

Щедрий вечір, добрий вечір

Вас вітає радо!

Щоб було у вас в родині

Діточок багато!

Щоб були усі здорові

І не знали горя!

Вишиванкою стелилась

Щоби ваша доля!

Щоб в родині дружній вашій

Сміх лунав усюди!

Щедрий вечір, добрий вечір

Вас вітає, люди!



***

Йшов він лісом, йшов він степом,

Містом і селом,

Щоб велику Україну

Обгорнуть теплом.

У родину нашу дружню

Тихо увійшов

І до кожного серденька

Світлий шлях знайшов.

Залунали скрізь щедрівки,

Сміх і тут і там.

Щедрий вечір, добрий вечір,

Українці, вам!

Привітання з Щедрим вечором у яскравих листівках