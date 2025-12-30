Головна Новини
Свято Маланки 2025: традиційні щедрівки і яскраві листівки

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
Свято Маланки 2025: традиційні щедрівки і яскраві листівки
31 грудня українці святкують Щедрий вечір
фото: Віталій Ференець

У цей день заведено виходити щедрувати, переодягаючись у костюми

31 грудня 2025 року українці святкуватимуть Щедрий вечір, Василів вечір або Маланку за новоюліанським календарем.

В цей день віряни моляться святителю Василю, просять про захист від лих та злих людей, а ввечері готують 12 ситних святкових страв. Тоді ж заведено виходити щедрувати, переодягаючись у яскраві костюми. Ця подія ще називається «водити Маланку».

Щедрівки до свята

Щедрик, щедрик, щедрівочка,
Прилетіла ластівочка,
Стала собі щебетати,
Господаря викликати: -
Вийди, вийди, господарю,
Подивися на кошару,
Там овечки покотились,
А ягнички народились.
В тебе товар весь хороший,
Будеш мати мірку грошей.
Хоч не гроші, то полова,
В тебе жінка чорноброва.
Щедрик, щедрик, щедрівочка,
Прилетіла ластівочка.

***

Щедрий вечір, добрий вечір –
Щире, добре свято!
Щоб було у вас на батьківщині
Діточок багато!
Щоб були усі здорові,
Сповнені рум'янку!
Щоб стелилась ваша частка,
Як вишиванка!
Щоб на батьківщині дружній вашій
Сміх котився щиро!
Щедрий вечір, добрий вечір,
Всім добра та світу!

***

Щедрівочка щедрувала,
Під віконце підбігала. –
Чи ти, тітко, наварила,
Чи ти, тітко, напекла?
Неси мені до вікна,
І вареник, і пиріг
Неси швидше на поріг!
Як гаряче – давай нам.
Як холодне – нехай вам.
А в нашої неньки
Рученьки біленькі,
Кругом столу ходить,
Варенички робить.

***

Щедрий вечір, добрий вечір.
Й усім людям на весь вечір.
Сидить же він в кінці стола.
А на ньому шуба, шуба льова.
Як не даси, дядюсю, пирога
Виведемо вола за рога.
Де віл ногою – там жито копою,
Де віл рогом – то там жито стогом.
Де віл хвостом – то там жито трестом.
Мені мати казала, щоб приніс кусок сала,
А батько сварився, щоб довго не пізнився.

***

Тільки визирнув на небо
Місяць-зорепас,
Щедрий вечір, добрий вечір
Завітав до нас.
Йшов – не йшов, а просто линув,
Ми його чекали,
Щоб велику Україну
Лихо обминало.
У родину нашу всеньку
Стиха увійшов –
І до кожного серденька
Світлий шлях знайшов.
Залунали скрізь щедрівки
І слова вітань!
Щедрий вечір, добрий вечір
Добрий день, настань!

***

Прийшли щедрувати до вашої хати.
Щедрий вечiр, добрий вечiр!
Тут живе господар – багатства володар.
Щедрий вечiр, добрий вечiр!
А його багатство – золотiї руки.
Щедрий вечiр, добрий вечiр!
А його потiха – хорошiї дiти.
Щедрий вечiр, добрий вечiр!

***

Щедрик, щедрик, щедрівочка
Засяяла в небі зірочка,
Тож прийшли до вас до хати
Всім здоров’я побажати,
Хай прекрасним буде рік,
Йшла лиш радість на поріг,
Дружньою була родина
І вся наша Україна!

***

Як на щедрий добрий вечір
До вас гості завітали
Миру, радості до речі
Вашій хаті побажали.
Тож за стіл скоріш сідайте
І стрічайте гарне свято. 
Усіх родичів збирайте
Як би не було багато!

Яскраві листівки на Щедрий вечір

Свято Маланки 2025: традиційні щедрівки і яскраві листівки фото 1
Фото: Pinterest
Свято Маланки 2025: традиційні щедрівки і яскраві листівки фото 2
Фото: Pinterest
Свято Маланки 2025: традиційні щедрівки і яскраві листівки фото 3
Фото: Pinterest
Свято Маланки 2025: традиційні щедрівки і яскраві листівки фото 4
Фото: Pinterest
Свято Маланки 2025: традиційні щедрівки і яскраві листівки фото 5
Фото: Pinterest
Свято Маланки 2025: традиційні щедрівки і яскраві листівки фото 6
Фото: Pinterest
Свято Маланки 2025: традиційні щедрівки і яскраві листівки фото 7
Фото: Pinterest

