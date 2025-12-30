Головна Країна Суспільство
На окупованій Луганщині уражено нафтобазу (відео)

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
На окупованій Луганщині уражено нафтобазу (відео)
На окупованій Луганщині уражено нафтобазу
скриншот з відео

Нафтобаза могла бути атакована безпілотниками

Увечері 30 грудня, у тимчасово окупованому місті Ровеньки (Луганська область) пролунали потужні вибухи. Повідомляється про масштабну пожежу на місцевій нафтобазі. Про це пишуть моніторингов канали, передає «Главком».

За даними місцевих джерел, перед пожежою було чути вибухи, що, за словами очевидців, свідчило про удар по базі. У соцмережах і пабліках окупованої території писали, що нафтобаза могла бути атакована безпілотниками чи іншими засобами.

Ровеньки – місто в Луганській області, яке перебуває під контролем російських військ із 2014 року. Нафтобази та склади пального в цих районах часто стають цілями ударів у рамках стратегічних операцій, спрямованих на послаблення логістики та забезпечення ворога паливом.

Нагадаємо, у ніч на 8 грудня підрозділи Сил спеціальних операцій здійснили успішне ураження ударними БпЛА по ворожих цілям на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей. 

Луганщина нафта

