Яке релігійне свято відзначається 31 грудня 2025: традиції та молитва

Свята 31 грудня в церковному календарі – День пам’яті святих і праведних Йосифа Обручника, Давида царя і Якова, брата Господнього

31 грудня православна церква вшановує пам’ять найближчих по плоті родичів Господа нашого Ісуса Христа. Це свято підкреслює важливість роду та спадкоємності віри, вшановуючи тих, хто став земною опорою для Спасителя та першої християнської громади. Також сьогодні згадують преподобну Меланію Римлянку, чиє ім'я в українській традиції пов'язане із народним святом Маланки.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 31 грудня 2025 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святих і праведних Йосифа, Давида та Якова

Сьогодні церква згадує трьох визначних постатей священної історії. Святий Йосиф Обручник був обраний Богом бути опікуном Діви Марії та земним батьком Ісуса. Його смиренність та готовність захищати Святе Сімейство під час втечі до Єгипту є прикладом потужного батьківського обов'язку.

Святий Давид – цар і пророк, автор Псалмів, з роду якого, згідно з пророцтвами, мав народитися Месія. Його покаяння та вірність Богу стали фундаментом духовності Старого Заповіту. Святий Яків був сином Йосифа Обручника від першого шлюбу. Він супроводжував Ісуса під час земного життя і став першим єпископом Єрусалимської церкви, проявивши потужну стійкість у поширенні віри.

День пам’яті преподобної Меланії Римлянки (Маланки)

31 грудня – день пам’яті преподобної Меланії Римлянки. Отримала ім’я на честь своєї бабки Меланії Старшої. Преподобна Меланія молодша, перша зі знатних римлянок з юних років линула до Христа, та жадала тілесної непорочності й уражена Божественною любов’ю, народилася в християнській родині. У 397 році Меланія проти своєї волі була видана заміж за знатного юнака Пініана.

Меланія просила чоловіка жити у непороч ності, але він захотів мати дітей. Скоро свята народила дівчинку, яку молоді батьки посвятили Богу. Пізніше вона народила хлопчика, який після хрещення відійшов до Господа. Бачачи страждання дружини, блаженний Пініан просив Бога зберегти їй життя і дав обітницю жити у непорочності. Незадовго померла і їх дочка.

Батьки противились бажанню дітей жити у непорочності, але, коли батько Меланії важко захворів, то просив у дітей прощення і настановляв іти по вибраному ними шляху, просячи за нього молитися. У 409 році майно Меланії запропонував конфіскувати міський претор Габіній Барбар Помпеян, проте невдало.

За Божим благословенням свята збудувала на горі Вознесіння Христового чоловічий монастир. Меланія приймала усіх, що звертались до неї за врозумленням. Багато чудес сталось за молитвами блаженної. Вернувшись у монастир, свята почула наближення смерті, і оголосила про це сестрам. І у 439 році, причастившись Святих Таїн, спокійно віддала свою душу Господу.

Молитви дня

О, святі і праведні Йосифе, Давиде та Якове! Ви, що сподобилися бути близькими до Господа за Його земного життя, почуйте нас нині. Моліть Бога за наші родини, нехай Він дарує нам таку ж потужну віру та терпіння, якими володіли ви. Захистіть нашу землю від усякого зла, даруйте мир нашому народу та благословіть кожного, хто з надією звертається до вашого заступництва. Амінь

Народні вірування та прикмети

Народне свято Маланки завжди супроводжувалося особливими спостереженнями за природою:

Яка погода на Маланку – таким буде і весь наступний рік.

Якщо на деревах багато пухнастого інею – літо буде багатим на мед та ягоди.

Якщо ніч проти Нового року тиха і зоряна – рік буде спокійним та врожайним.

Сніг, що йде пластівцями, обіцяє потужну відлигу в першій половині січня.

Наші предки вірили, що в цей вечір потрібно обов'язково помиритися з усіма ближніми, щоб увійти в новий рік із чистою душею.