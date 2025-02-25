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Повернувся зі Швеції, щоб стати на захист України. Згадаймо Степана Керніцького

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Повернувся зі Швеції, щоб стати на захист України. Згадаймо Степана Керніцького
Степан Керніцький разом із братом став на захист України від російських загарбників
колаж: glavcom.ua

Воїн боровся із окупантами у складі 42-ї окремої механізованої бригади оперативного командування «Захід»

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Степана Керніцького.

Життя Степана Керніцького, який боровся із окупантами у складі 42-ї окремої механізованої бригади оперативного командування «Захід» Сухопутних військ ЗСУ, обірвалося 17 лютого 2025 року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Львівську міську раду.

Степан Керніцький народився 9 січня 1981 року у Львові. Навчався у Львівській середній загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 7 Львівської міської ради, згодом вступив до Комунального закладу Львівської обласної ради «Львівський ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Крут».

Впродовж останніх десяти років пропрацював у будівельній сфері у Королівстві Швеція. Був винятково доброю та щедрою людиною.

Із початком повномасштабного вторгнення Росії Степан Керніцький повернувся на Батьківщину та разом із братом став на захист України від російських загарбників
Із початком повномасштабного вторгнення Росії Степан Керніцький повернувся на Батьківщину та разом із братом став на захист України від російських загарбників
фото: Львівська міська рада/Facebook

Із початком повномасштабного вторгнення Росії повернувся на Батьківщину та разом із братом став на захист України від російських загарбників. Спершу проходив службу у складі роті охорони, згодом виконував бойові завдання із оборони суверенітету та територіальної цілісності держави на Донеччині та Херсонщині у лавах 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила.

Протягом останнього часу Степан Керніцький боровся із окупантами у складі 42-ї окремої механізованої бригади оперативного командування «Захід» Сухопутних військ Збройних Сил України.

Життя воїна обірвалося 17 лютого 2025 року. Чин похорону захисника відбувся 24 лютого у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла. Після загальноміської церемонії прощання на площі Ринок Степана Керніцького поховали на Личаківському кладовищі. 

У героя залишилися батько, дружина, син та брат із родиною. 

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: хвилина мовчання українці незалежність війна

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