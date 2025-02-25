Повернувся зі Швеції, щоб стати на захист України. Згадаймо Степана Керніцького

Степан Керніцький разом із братом став на захист України від російських загарбників

Воїн боровся із окупантами у складі 42-ї окремої механізованої бригади оперативного командування «Захід»

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Степана Керніцького.

Життя Степана Керніцького, який боровся із окупантами у складі 42-ї окремої механізованої бригади оперативного командування «Захід» Сухопутних військ ЗСУ, обірвалося 17 лютого 2025 року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Львівську міську раду.

Степан Керніцький народився 9 січня 1981 року у Львові. Навчався у Львівській середній загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 7 Львівської міської ради, згодом вступив до Комунального закладу Львівської обласної ради «Львівський ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Крут».

Впродовж останніх десяти років пропрацював у будівельній сфері у Королівстві Швеція. Був винятково доброю та щедрою людиною.

Із початком повномасштабного вторгнення Росії Степан Керніцький повернувся на Батьківщину та разом із братом став на захист України від російських загарбників фото: Львівська міська рада/Facebook

Із початком повномасштабного вторгнення Росії повернувся на Батьківщину та разом із братом став на захист України від російських загарбників. Спершу проходив службу у складі роті охорони, згодом виконував бойові завдання із оборони суверенітету та територіальної цілісності держави на Донеччині та Херсонщині у лавах 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила.

Протягом останнього часу Степан Керніцький боровся із окупантами у складі 42-ї окремої механізованої бригади оперативного командування «Захід» Сухопутних військ Збройних Сил України.

Життя воїна обірвалося 17 лютого 2025 року. Чин похорону захисника відбувся 24 лютого у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла. Після загальноміської церемонії прощання на площі Ринок Степана Керніцького поховали на Личаківському кладовищі.

У героя залишилися батько, дружина, син та брат із родиною.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.