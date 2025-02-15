За день ДТЕК повернув світло 17 тис. родин після обстрілів
Найбільших руйнувань зазнає інфраструктура Донеччини та Дніпропетровщини
За день енергетики ДТЕК повернули світло 17 тис. родин Донеччини та Дніпропетровщини, чиї домівки були без світла після ворожих атак. Про це повідомляють у ДТЕК.
Зазначається, що у Донецькій області тривають активні бойові дії. Руйнувань зазнає інфраструктура регіону, пошкоджуються мережі й обладнання.
«Протягом 14 лютого енергетики ДТЕК повернули електропостачання до 13 населених пунктів області. Знову зі світлом 15 291 родини регіону», – зазначили у компанії.
Також постійних руйнувань від російських окупантів зазнає Дніпропетровська область. 14 лютого енергетики ДТЕК повернули світло 1 645 родинам одного з районів Дніпропетровщини.
Нагадаємо, минулого місяця енергетики компанії ДТЕК Ріната Ахметова повернули світло в домівки 537 тис. родин, що були без електроенергії внаслідок ворожих атак.
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