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Місяць без відключень світла. Депутатка пояснила, як це вдається

Дарія Демяник
glavcom.ua
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Місяць без відключень світла. Депутатка пояснила, як це вдається
У Раді розповіли, як вдається не застосовувати графіки
фото: depositphotos.com

В Україні вже місяць не застосовують графіки відключень світла – нардепка

В Україні вже минає місяць, коли не застосовуються графіки відключень світла. Про це заявила голова підкомітету Верховної Ради з енергетичної безпеки Вікторія Гриб.

«Сьогодні минає місяць, відколи в Україні не застосовуються вимкнення електроенергії. Уряд та енергетичні компанії зробили все можливе, аби їх уникнути», – заявила вона.

Гриб розповіла, що попри всі песимістичні прогнози енергосистема працює стабільно. Для цього злагоджено та ефективно працюють Кабінет Міністрів, Міністерство енергетики та енергетичні компанії.

«Треба віддати належне – у секторі енергетики влада демонструє високий рівень управління, що забезпечило позитивний результат», – підсумувала нардепка.

Раніше економіст Борис Кушнірук назвав необґрунтованими звинувачення міністра енергетики Германа Галущенка у неналежній підготовці до проходження зими.

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Теги: енергетика електроенергія українці Україна Вікторія Гриб

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